Christian Cueva iniciaba el año con la esperanza de volver a brillar en el fútbol. Krasnodar lo vendió a Santos por pedido expreso de Jorge Sampaoli. El peruano llegaba con muchas ganas de trabajar y ganarse un espacio en el equipo titular; sin embargo, las cosas no se dieron por decisión del entrenador argentino, quien no lo tomó en cuenta.

En conversación con ‘El Tridente Depor’, el jugador de la Selección Peruana, reveló qué sucedió en su última estadía en Brasil y por qué no pudo continuar en el equipo del ‘Hombrecito’.

“Me dijeron ‘Sampaoli te quiere'. Yo escuché que tuvo problemas, pero yo no soy de juzgar. No puedo decir nada si no conozco a la persona. Pensé en lo que había logrado con Chile y la U. de Chile, así que acepté”, dijo Christian.

“Yo estoy con mucha bronca porque yo si tenía la idea de volver a Brasil a un equipo importante (antes jugó en Sao Paulo), jugar en Santos y que me vaya bien. Yo fui porque el técnico me pidió. Tiene un gran historial. Me sentí bien.”

“Ya después uno va conociendo, va caminando y suceden cosas que son parte de la vida” , sentenció Cueva.

Maradona lo llamó

‘Aladino’ le brindó una exclusiva a El Tridente Depor para hablar de su futuro y, por supuesto, de sus nuevos retos con la selección en las Eliminatorias (arrancan en octubre): “Que te llame una de las figuras más grandes que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande que quiera (Maradona) contar con uno. Y sinceramente no lo pensé en mi vida. Ni lo había soñado ni nada”.

Cueva, a su vez, manifestó que “que te llame Diego es motivador para mi persona, es muy importante. El fútbol es así, que te llamen te llena de energía, si se da algo voy a dar lo mejor”. Con relación a las ofertas que llegaron, entre ellas la de Gimnasia, esto es lo que sostuvo...

“Esta es una oportunidad que Dios me está dando nuevamente, a pesar de mi situación donde no agarré secuencia futbolística. Por eso, que se fijen en uno siempre le agradeceré a Dios. No soy mala persona, por eso Dios me tiene bien. Y esta oportunidad, ya sea en Gimnasia o en otro lugar, la voy a tomar con mucha responsabilidad”.