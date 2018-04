En el primer partido no pudo estar porque se encontraba concentrado con la Selección Peruana para los triunfos ante Croacia e Islandia. Ya llegado a Brasil, sin embargo, el uruguayo Diego Aguirre decidió no contar con Christian Cueva en la primera convocatoria que estuvo el peruano bajo su mando en el Sao Paulo. ¿El resultado? Derrota para el equipo ‘Tricolor’, que generó dudas en la torcida del equipo como los periodistas de Brasil.



Consultado en conferencia de prensa sobre la suplencia de nuestro compatriota, el entrenador fue claro y directo. “Son alternativas que tenemos y optamos por dejar a Cueva para el segundo tiempo. Son opciones. Tenemos diferencias posibilidades con Nené y Tréllez y decidimos que era mejor que Cueva no jugara. Lógicamente es bueno y puede ayudar”, explicó el ex entrenador de San Lorenzo y Alianza Lima, entre otros equipos.



Al mando de Diego Aguirre, Sao Paulo ha perdido sus dos partidos. Primero fue por 1-0 ante Corinthians en el Sao Paulo y ahora ha sido por 2-0 ante Atlético Paranaense en la Copa de Brasil. El cuadro de Cueva ahora jugará el próximo jueves ante Rosario Central en condición de visita por la Copa Sudamericana. Debe ser ganar o ganar para los brasileños.



Aguirre , que se encontraba sin equipo desde septiembre del año pasado luego de renunciar como entrenador del San Lorenzo argentino, firmó un contrato con el conjunto paulista hasta diciembre de 2018.