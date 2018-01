Christian Cueva pidió disculpas a los hinchas de Sao Paulo por la publicación que apareció en su cuenta de Instagram y que luego fue borrada de su red social. El volante de la Selección Peruana lamentó vivir un mal momento con los fanáticos del club brasileño.

"Me tocará trabajar el doble para ganarme nuevamente el cariño de la hinchada de Sao Paulo. Les pido disculpas, yo respeto mucho el manto sagrado del club", dijo el peruano.

"Me costó ganarme un puesto en Sao Paulo. No me creo ni esto ni lo otro, estoy muy agradecido al club. Tengo contrato y si el DT me tiene en cuenta, ahí estaré", añadió el jugador de la bicolor.

"Tengo una persona que trabaja conmigo en la red social y hubo una confusión. por eso quiero pedirle disculpa al hincha que me ha dado su cariño y respeto. La persona que trabaja conmigo es peruano y al mandar el mensaje en portugués hubo confusión. Por eso tuvimos que borrarla porque no era lo que uno quería decir. Fue eso lo que incomodó a la hinchada, pero de mis actos tengo que hacerme responsable", aseguró.

El peruano dijo que sostuvo una conversación con Raí, director deportivo de Sao Paulo, para saber si iba a estar en los planes del entrenador. "Hablamos del tema que si voy a ser tomado en cuenta o no. Uno siempre busca jugar y necesita hacerlo. Tengo que ver el tema de la Selección Peruana también porque eso no me lo regalan. Después salió un comunicado diciendo que no estoy comprometido con el club y eso es falso", afirmó.