Todo tiene su final, nada dura para siempre. Christian Cueva ve como se calman las aguas en Sao Paulo luego de las caóticas semanas que vivió. El peruano anotó este sábado ante Botafogo SP por la fecha 5 del Torneo Paulista y parece que los problemas se alejan de a poco.

Consciente de los actos de indisciplina en los que estuvo involucrado en las últimas semanas, Christian Cueva decidió pedirle perdón a los hinchas por haberse declarado en rebeldía tras el gol.

Luego del partido, el '10' del equipo tricolor fue abordado por la prensa. La relación con sus compañeros y el reconocer su error fueron los principales temas en la conversación en la zona mixta del estadio Morumbi.

" Estoy feliz por el resultado, pero claro, he pedido disculpas, debo al club, a mis compañeros, a los aficionados. Ahora estoy a disposición de todos", dijo Cueva.

" Todo el mundo se equivoca. Yo me equivoqué. Pero ya hablamos todo internamente. Ahora me corresponde a mí hacer mi trabajo, entrenar y hacer que el club gane. Quien nunca pecó que tire la primera piedra".

Sobre la propuesta que llegó de Arabia Saudita e hizo temblar su permanencia en Sao Paulo, el volante dejó claro.

" Tengo contrato con Sao Paulo. Si existe una propuesta para salir, es natural que el jugador la analice con la familia ¿no? Pero es en Sao Paulo donde tengo mi mejor momento como jugador", explicó.

" No puedo tropezar en mi piedra. Tengo que aprender de mis errores. Si usted analiza mis estadísticas, soy uno de los que más juega. Quiero siempre jugar. Lo que más me gusta es jugar. Es lo que me deja feliz", concluyó.