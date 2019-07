"Puede dar más que otros": el respaldo de Sampaoli a Christian Cueva tras críticas en Santos [VIDEO]

Santos superó este sábado a Bahía por una nueva fecha del Brasileirao. Christian Cueva no estuvo presente al aun encontrarse en Perú. El entrenador, Jorge Sampaoli , decidió darle diez días de descanso luego que dispute con la Selección Peruana la Copa América 2019. A pesar de no utilizarlo, en la conferencia previa al partido, el argentino se refirió al volante.

En conversación con la prensa, apareció el tema del mal momento que vivió Cueva antes de unirse al equipo de Ricardo Gareca. Aun no termina de despegar, Sampaoli lo sabe, por lo que a pesar de las críticas aun le da su respaldo.

"Cueva es un jugador que tuvo dificultades para adaptarse a la forma de jugar. La responsabilidad es del jugador que no se adapta o del entrenador que no puede adaptar al jugador" , explicó 'El Hombrecito'.

Jorge Sampaoli explica la situación de Cueva en Santos. (Globoesporte)

"Todo llega con el tiempo, pero como en el fútbol no hay tiempo, el reclamo es que Cueva no sirve. No es así. Cueva es un jugador de la Selección Peruana, que tenemos que seguir trabajando para que se adapte a Santos".

"Esa exigencia que llegó a ser un jugador importante, para él es mayor (la responsabilidad). Tiene que dar más de lo que puede porque puede dar más que algunos otros. La responsabilidad es mutua, tanto de Cueva como de la mía. Vamos a trabajar hasta el último día para que funcione. Forzar demasiado es que no se puede", concluyó Sampaoli.

Christian Cueva se convirtió en el jugador más caro en la historia del Santos al costar 26 millones de dólares que comenzarán a pagarse a partir del próximo año, según explica el acuerdo, pero aun no despega. Las críticas no cesan sobre el futbolista.

