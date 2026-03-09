Un bochornoso hecho empañó la definición por el Campeonato Mineiro de Brasil el último domingo en Belo Horizonte, luego de que se desatara una batalla campal en pleno terreno de juego entre los futbolistas del Cruzeiro y Atlético Mineiro, protagonistas de la final del torneo.

Fue cerca a los 96 minutos del partido, cuando una infracción en contra del golero Everson desató la locura. Patadas y puñetes, entre otras agresiones, ocurrieron pese a la presencia de efectivos de seguridad que intentaron, de todas las formas posibles, detener los ataques.

Una vez finalizado el encuentro, el informe del árbitro Matheus Delgado Candançan fue más que lapidario: 23 futbolistas fueron expulsados, 11 del Atlético Mineiro y 12 del Cruzeiro.

Según información que comparte el abogado Marcelo Bee Sellares, es el partido con más tarjetas rojas en la historia del fútbol brasileño. Desde el punto de vista jurídico, el caso abre un proceso disciplinario masivo ante el Superior Tribunal de Justicia Desportiva, que deberá analizar:

Responsabilidad individual de cada jugador.•

Participación en la pelea colectiva

Eventuales agravantes por violencia o agresión.

“En el derecho disciplinario del fútbol, estos episodios suelen encuadrarse en conducta violenta y desorden colectivo, con sanciones que pueden superar varios partidos de suspensión. El récord mundial sigue siendo el del partido entre Claypole y Victoriano Arenas en 2011, con 36 expulsados, un caso extremo que incluso fue reconocido por el Guinness World Records”, indicó en sus redes sociales.

Así terminó el golero Everson, protagonista de la pelea. (Foto: Atlético Mineiro)

En lo estríctamente deportivo, Cruzeiro se impuso 1-0 sobre Atlético Mineiro con gol de cabeza de Kaio Jorge sobre los 60 minutos de juego, luego de una asistencia de Gerson. El atacante de 24 años le ganó en el salto a los defensores rivales y su remate ingresó al arco, luego de rebotar en el palo lateral del mismo.

Sobre el partido, el entrenador argentino Eduardo Domínguez fue muy crítico con el rendimiento de sus dirigidos y dejó un contundente mensaje que, de seguro, golpeará a varios futbolistas que tuvieron acción en la final.

“El que no corre no va a jugar. Ellos corrieron más. Ni necesitamos los datos del GPS, se vio”, dijo en conferencia de prensa el estratega que tomó el cargo, tras la salida de su compatriota Jorge Sampaoli.

