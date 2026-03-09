Universitario de Deportes marcha cuarto en la tabla de posiciones del Torneo Apertura y su última derrota por 3-1 a manos de Los Chankas evidenció un problema que Javier Rabanal debe resolver: mayor peso desequilibrio ofensivo cuando a su equipo le cuesta imponerse en el centro del campo. En ese sentido, en las últimas horas surgió un nombre que el área deportiva viene analizando y, de darse las condiciones, podría llegar antes que se cierre el libro de pases: Bryan Reyna.

Según revelaron en Al Límite, programa de L1 MAX, el delantero de Belgrano de Córdoba es una de la alternativas que se barajan en la cúpula del área deportiva, con la anuencia de Javier Rabanal. Si bien solo tiene el visto bueno y no hay ninguna propuesta de por medio, en los próximos días podríamos tener novedades.

Reyna tiene contrato con el ‘Pirata’ hasta diciembre de este año y, según se sabe desde la prensa argentina, no entra en los planes del comando técnico de Ricardo Zielinski. Tal es así que el atacante nacional ni siquiera ha debutado igualmente en la presente temporada de la Liga Profesional Argentina.

Dependiendo de lo que esté buscando Bryan Reyna, sus pretensiones podrían ajustarse a lo que le proponga Universitario. El cuadro de Rabanal requiere de un revulsivo en ataque, no solo con la chance de jugar como segundo delantero o detrás del punta, sino también si es que el español cambia de sistema y empieza a necesitar de un extremo desequilibrante.

Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano hasta finales del 2026. (Foto: Getty Images)

Por ahora todo está en veremos y los días que se vienen serán cruciales para definir si finalmente la dirección deportiva, encabezada por Álvaro Barco, va con todo para hacerse con los servicios de Reyna. Recordemos que el último club del delantero de 27 años en el fútbol peruano fue Alianza Lima, de donde no salió tan bien por discrepancias tras las finales del 2023.

Por otro lado, Adrián Ugarriza también es una de las opciones en el abanico de posibilidades que tiene la ‘U’. El delantero actualmente se encuentra en España, luego de salir de Israel por el conflicto que existe en el Medio Oriente, tras unirse con Estados Unidos para bombardear a Irán. ‘Uga’ pertenece al Hapoel Ironi Kiryat Shmona, por lo que si finalmente la FIFA decide suspender el campeonato israelí, desde Ate podrían llamarlo.

El libro de pases se cerrará este domingo 15 de marzo. En Universitario no están satisfechos con el plantel que tienen y saben que necesitan de más piezas si quieren mantenerse en la pelea por el título nacional, además de dar la talla a nivel internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sumado a eso, las lesiones de Sekou Gassama y Héctor Fertoli apuran a que desde la interna se tomen decisiones claves.

Adrián Ugarriza es otra de las opciones que se barajan en la interna de Universitario. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de esta derrota por 3-1 a manos de Los Chankas, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a UTC, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el sábado 14 de marzo a las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

