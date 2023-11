La mirada del fútbol de Brasil está puesta en un jugador que, con el paso de los meses, no deja sorprender al mundo entero: Endrick. Actualmente en Palmeiras, pero ya fichado por Real Madrid, tiene 17 años y debutó con el equipo mayor de su país en la derrota ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El próximo martes, el ‘Scratch’ recibirá a Argentina, por lo que la joven figura podría ser parte del equipo titular o comenzar a sumar más minutos. La ‘albiceleste’ tendrá a Lionel Messi en su alineación y la nueva ‘joya’ habló sobre su admiración por él.

“Respecto a Messi, es un tipo fenomenal, el mejor del mundo nuevamente este año. Sólo quiero disfrutar el momento de jugar contra él, estar en el mismo estadio que él, un tipo al que solamente vi en los videojuegos”, dijo en rueda de prensa en alusión al partido que se disputará en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro. Además, será el último del año.

Endrick debutó en la fecha 5 de Eliminatorias ante Colombia. (Foto: EFE)

Sin embargo, no Endrick no perdió la oportunidad de resaltar que considera a Pelé como el mejor de la historia. El brasileño ha sido comparado en los últimos días con O’Rei por sus declaraciones y también la forma de comenzar a despegar en el fútbol.

“Para mí Pelé es el rey, no hay nadie que se acerque a ser comparado con él. Simplemente doy gracias a Dios que existió y pude ver sus vídeos”, dijo. Quien también fue incluido en los elogios fue Cristiano Ronaldo: “Soy más fan de Cristiano Ronaldo y Guilherme solía bromear conmigo diciendo que Messi era el mejor”.





Las críticas por la edad

En la conferencia de prensa, Endrick también aprovechó en responder sobre los cuestionamientos que ha ido recibiendo por su rápido despegue en su corta edad. El delantero resalta que solo busca ser feliz con el fútbol, por lo que agradece a quienes lo apoyaron.

“Tenía 16 años, pensaba en todo lo que salía en los medios, lo buscaba, oía hablar a la gente, me daba rabia, quería demostrar que yo era otra persona, que no era ese del que hablaban. Me destruyó un poco. Un chico que me ayudó mucho fue Murilo, me ayudó mucho durante mi carrera en Palmeiras. Cuando cumplí 17 dije que sólo quería ser feliz. Sólo quería ver la alegría en los rostros de mi familia y de todas las personas que están a mi lado”, contó.





¿Cuándo llegará Endrick al Real Madrid?

A pesar de las tentadoras ofertas de otros clubes europeos, Endrick optó por el camino que le llevará al Santiago Bernabéu. Su llegada al Real Madrid está programada para el próximo verano, cuando cumpla la mayoría de edad. Será entonces cuando se una oficialmente al equipo blanco y comparta vestuario con los ya consolidados Vinicius, Rodrygo y Militao.

La expectación en torno a Endrick es palpable, y su incorporación al Real Madrid promete ser un capítulo emocionante en la historia del club. Con su habilidad técnica, visión de juego y juventud prometedora, Endrick representa el futuro brillante que el Real Madrid está construyendo, manteniendo viva la tradición de atraer y desarrollar talento de clase mundial.





¿En cuánto está valorizado Endrick?

Considerado uno de las grandes ‘perlas’ del fútbol brasileño, según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Endrick, nacido el 21 de julio del 2006, se encuentra valorizado en 25 millones de euros. El futuro jugador del Real Madrid puede actuar como delantero centro o extremo por cualquier banda.





¿A qué hora juega Argentina vs. Brasil?

Argentina vs. Brasil está programado para el martes 21 de noviembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Además, iniciará a las 9:30 de la noche, siguiendo el horario de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil. En Perú, Ecuador y Colombia, el compromiso empezará a las 7:30 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia, será a las 8:30 p.m.





