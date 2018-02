Lleva la camiseta 10, pero en el fútbol moderno, el número ha pasado a ser más una dorsal que el lugar en el campo de futbolista. El organizador del campo ya no pertenece a sola una zona del campo, el creador debe estar en todos los lados de la cancha. Desde la primera línea de volantes hasta el medio como los costados de la cancha, en donde estará esta tarde Christian Cueva en el partido frente a Bragantino. En Facebook , ha comenzado a publicarse post de cómo jugará el volante peruano con Nené, el nuevo fichaje de Sao Paulo.



El diario Globoesporte hizo una publicación de cómo deberían jugar los dos: con Cueva pegado a la banda izquierda, pero con Nené acercándose más a su lado a Marcos Guilherme. Nené, con 36 años, ya no tiene esa ida y vuelta que antes se la había visto en Europa, aunque, como se dice, la clase nunca se pierde y el futbolista puede hacer un buen fútbol al lado del peruano. Así lo miran lo hinchas del cuadro ‘Tricolor’ de cara a este duelo con Bragantino.



El encuentro, puede que no tenga mayor dificultad para Dorival Junior, pero sí es un medidor para los hinchas que ya escriben en redes sociales, como lo es Facebook, sobre lo que puede aportar una dupla que aspira a competir en el Brasileirao como la Copa Sudamericana.



Cueva volverá a ser titular en el Sao Paulo y ya Dorival Junior tiene la alineación de cara a este partido, como en los próximos meses: el seleccionado a la banda, Nené como enganche, Guilherme a la derecha y Diego Souza como centrodelantero. Puede que el Sao Paulo no sea tan interesante a base de nombres, pero sí peleará para llegar a lo más alto en el 2018.



