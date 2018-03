En la lista de los mejores futbolistas de la historia de Brasil y del mundo, Ronaldo y Ronaldinho tienen un lugar bien ganado. Y, pese a que ambas estrellas ya se han retirado del fútbol profesional, no dejan de ser recordados en Facebook , sobre todo en fechas especiales, por ejemplo, el cumpleaños de 'Dinho'.

Este miércoles, Ronaldinho sopló 38 velitas, y recibió no solo el saludo de miles de hinchas, sino de Ronaldo, uno de los delanteros más letales de todos los tiempos. A través de Facebook, el 'Fenómeno' se sumó al festejo y le dedicó un especial mensaje que se popularizó en cuestión de minutos.

"Hoy es el día del artista de la pelota. Qué legado para nuestro fútbol! Feliz cumpleaños, amigo! Ronaldinho Gaúcho". escribió Ronaldo en su cuenta oficial de Facebook. La publicación estuvo acompañada de una postal de ambas estrellas en su paso por la Selección de Brasil.

De inmediato, el post tuvo numerosas reacciones y llenaron de elogios a Ronaldo y Ronaldinho, que levantaron la Copa del Mundo en Japón-Corea 2002 con la 'Canarinha'.

Vale señalar que el pasado 17 de enero, Ronaldinho dio una noticia que muchos de sus hinchas no querían leer. Y es que el ex Barcelona y AC Milan se retiró del fútbol. A través de Facebook miles de sus fanáticos le agradecieron por lo regalado al mundo del fútbol. Ahora, el también exjugador PSG dio un mensaje a sus hinchas.



"Hola. Como todos ya saben decidí terminar mi carrera como futbolista profesional este año. Estoy agradecido por el apoyo que me han brindado y ahora estoy en una nueva etapa en mi vida con una serie de amistosos, se viene un proyecto con una academia y también con la música que es mi otra pasión. En breve se los mostraré", fue lo que dijo Ronaldinho en Facebook.