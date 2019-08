Cuando el río suena...: Flamengo admitió contactos con Mario Balotelli para intentar ficharlo

El Flamengo confirmó este lunes su interés en fichar al delantero italiano Mario Balotelli , que de concretarse supondría la llegada de otra estrella a la liga brasileña tras el regreso del lateral Dani Alves al Sao Paulo. El presidente del 'Fla', Rodolfo Landim, admitió que los dirigentes del club más popular de Brasil tuvieron un contacto con el jugador internacional, pero que no están negociando su fichaje en este preciso momento. ¿Será posible?



"Es un gran jugador. Tuvimos contacto y él demostró interés en jugar en el Flamengo, pero no avanzamos nada más de eso, por lo menos por ahora", afirmó Landim en declaraciones que concedió a periodistas al ser interrogado sobre las versiones de prensa que ubican a Balotelli en el equipo de Río de Janeiro.



"Es un gran jugador, pero aún hay mucha agua por pasar por debajo de ese puente", agregó el dirigente al dejar claro que cualquier posible negociación tiene varios condicionantes. La posible negociación entre el club y Balotelli, de 28 años, fue citada este lunes por un diario italiano y ganó fuerza ya que el delantero está sin contrato desde que abandonó Francia, y Flamengo está buscando un centro delantero.



Pese a que el técnico del Flamengo, el portugués Jorge Jesús, recomendó la contratación de un centro delantero para reforzar la plantilla, una de las prioridades del club de Río de Janeiro es adquirir los derechos de Gabriel Barbosa 'Gabigol', su actual goleador y que fue cedido provisionalmente por el Inter italiano.



Balotelli, autor de 160 goles en 400 partidos, defendió en la última temporada los franceses Niza y Olympique, pero está sin club desde junio pasado cuando terminó la Ligue 1. Pese a que la ventana para negociar contrataciones de jugadores para el fútbol brasileño concluyó la semana pasada, la legislación no impide que algún club se refuerce con jugadores sin contrato, como en el caso del italiano.



Según versiones de prensa, en el contacto inicial con el italiano, realizado cuando el vicepresidente del Flamengo, Marcos Braz, y el director futbolístico del club, Bruno Spindel, hicieron una gira por varios países de Europa para negociar contratos, tan solo fueron escuchadas las condiciones de los representantes de Balotelli.



En dicha gira los dirigentes del Flamengo consiguieron los fichajes del español Pablo Marí (Manchester City) y la repatriación de los brasileños Rafinha (Bayern de Múnich), Filipe Luis (Atlético do Madrid) y Gerson (Roma). Cabe mencionar que Balotelli, que ya pasó por clubes como Liverpool, Manchester City y Milán, cuenta entre sus títulos una Champions League de Europa, una Premier League y tres Serie A.

