Una tragedia más: 10 muertos deja terrible incendio en las instalaciones del Flamengo [FOTOS]

Un incendio en el centro de entrenamiento del club de fútbol Flamengo dejó 10 muertos y al menos tres heridos, dijeron bomberos de Río de Janeiro. El siniestro se inició en Ninho do Urubu, un centro de formación de futbolistas que fue ampliado y que se inauguró hace solo dos meses.



Las instalaciones afectadas funcionaban como alojamiento de jóvenes atletas de las categorías de base, según una portavoz de los bomberos dijo a la AFP, aunque no es posible confirmar aún la identidad de las víctimas.



No se informó inmediatamente si algún futbolista profesional resultó herido en el incendio.



"Los chicos de los equipos juveniles de Flamengo dormían allí en ese momento", dijo el bombero Douglas Henaut a Globo News.



El incendio ocurrió tras varios días de fuertes lluvias que han azotado la ciudad y que han dejado al menos seis muertos.



Flamengo es uno de los clubes más populares de Brasil y de sus categorías inferiores han surgido estrellas como Zico, Junior y Leonardo.