Informan que el centro de entrenamiento incendiado de Flamengo sería ilegal

Las investigaciones empiezan a arrojar algunas respuestas, y posibles responsables del incendio que ocurrió durante la madrugada del viernes en el centro de entrenamiento del tradicional club Flamengo , que cobró la vida de 10 personas. Desde Brasil, las últimas informaciones apuntan a que dicho lugar sería ilegal.

La alcaldía de Rio aseguró en un comunicado que el complejo deportivo 'Ninho do Urubú' (Nido del Buitre), donde también entrena el equipo de primera división, tiene su licencia de operación al día. Pero señaló que el área afectada por el incendio no figuraba en los papeles como una zona de dormitorios, sino de "estacionamiento".



La autoridad municipal abrió un procedimiento "para investigar responsabilidades", añade el comunicado.



Según los bomberos, el establecimiento estaba en "proceso de regularización" para obtener el documento que certifica "el funcionamiento de los dispositivos contra incendio previstos por ley".



Sin embargo, esto "no significa, por sí mismo, que el lugar no poseyera esos dispositivos", aclaró la corporación. Los medios locales apuntan que podría haber ocurrido un cortocircuito en el sistema de aire acondicionado.