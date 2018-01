Desde Chile apuntan que, tras una dolorosa no clasificación a Rusia 2018, el colombiano Reinaldo Rueda se convertirá en el nuevo entrenador de 'La Roja' para las próximas Eliminatorias. Y como se trata de una noticia que se veía venir, Flamengo tomó sus precauciones para no quedar en desventaja. De hecho, en Brasil apuntan a que el 'Rubonegro' ya maneja varias opciones para fichar a otro técnico.



Una de ellas, la principal, es nada menos que Jorge Luis Pinto, un viejo conocido en el fútbol peruano que sacó campeón a Alianza Lima en 1997. El también colombiano dirige en la actualidad a la selección de Honduras, pero el factor de no haber clasificado a Rusia 2018 podría hacer que reconsidere su futuro.



No se trata de la primera vez que Flamengo se fija en Pinto. Antes de fichar a Reinaldo Rueda en el segundo semestres de 2017, el equipo de Paolo Guerrero y Miguel Trauco contactó con el también exentrenador de los 'Ticos'. Así lo ha confirmado el propio estratega colombiano en una entrevista en el programa 'Al Banquillo' del canal TSI.



“En el momento de la llamada yo estaba en la Federación de Fútbol de Honduras, por lo que hay testigos que pueden ratificar que les dije no”, señaló el técnico santandereano. “Hubiera sido muy bueno, Flamengo es uno de los grandes del fútbol brasileño. Le dije al empresario, ‘en este momento no puedo’. La oferta era súper buena”, aseguró Pinto.



Ahora, con el inminente fichaje de Rueda por la selección de Chile, las puertas de Flamengo vuelven a abrirse para Jorge Luis Pinto, quien asegura que dirigir en Brasil siempre ha sido uno de sus sueños. "Siento algo especial por los equipos de allá", explica.