Luis Suárez es uno de los futbolistas que busca salir del Gremio y cumplir el deseo de volver a jugar junto a Lionel Messi y Sergio Busquets en el Inter de Miami. Sin embargo, pese a que el atacante uruguayo intenta negociar con la escuadra brasileña, con el objetivo de facilitar su salida, el ‘Tricolor Gaúcho’ se mantiene firme en su postura y no tiene la intención de darle la carta de libertad, salvo los estadounidenses cumplan con una condición, la cual no tenían presente en las negociaciones.

Según la información brindada por el diario ‘Sport’, la única forma de que el ‘Pistolero’ llegue a las filas del conjunto de la MLS, donde se encuentra la ‘Pulga’ y ‘Busi’, es pagando la cláusula de rescisión de 62 millones de euros.

Es necesario mencionar que el Inter de Miami busca la comodidad para Lionel Messi en el club. Por este motivo, teniendo en cuenta que el equipo está último en la conferencia este y lleva seis encuentros sin ganar, no bajan los brazos y esperan sellar el traspaso de un gran atacante como Luis Suárez.

Ojo, el delantero uruguayo ya demostró que es uno de los mejores futbolistas del ‘Tricolor Gaúcho’ en la presente temporada. Asimismo, el futbolista charrúa no solo hace ganar a la institución en el terreno de juego, sino también fuera de este mismo, incrementando la cantidad de socios, venta de entradas y nuevos sponsors con su imagen.





La molestia de Suárez con Gremio

El diario deportivo Ovación de Uruguay informó que Luis Suárez ya había llegado a un acuerdo con Gremio para rescindir su contrato. No obstante, la escuadra brasileña ponía como condición de que no podía fichar con otro equipo por el resto del año, entendiendo que los dolores que manifestaba el delantero en su rodilla no eran ciertos.

Ante ello, el ‘Pistolero’ le ofreció devolverle a Gremio el dinero de este semestre y sumarle una rescisión de contrato, llegando a un total de 10 millones de dólares. Si bien desde el ámbito del jugador lo tomaban como un gran esfuerzo, la institución no cambió de posición y aseguró que el jugador no jugará en ningún otro lado. Incluso, fuentes allegadas al internacional de Uruguay aseguran que el presidente del ‘Tricolor Gaúcho’, Alberto Guerra, ni siquiera le responde los mensajes al ariete charrúa.





