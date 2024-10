Los últimos días no han sido fáciles para Lucas Paquetá, la estrella brasileña del West Ham United. Aunque es una pieza clave en su equipo y selección, el volante de 27 años se encuentra en el ojo de una tormenta mediática y judicial que podría cambiar el curso de su carrera. A pocos días de perderse el partido de Eliminatorias 2026 entre el ‘Scratch’ contra Perú, programado para el martes 15 de octubre en el Estadio Mané Garrincha (Brasilia), debido a la acumulación de tarjetas amarillas (fue amonestado ante Chile), las noticias que llegan desde Inglaterra han desatado un nuevo capítulo en el drama que amenaza con empañar su futuro en el fútbol.

Medios británicos informan este domingo que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha presentado dos nuevos cargos en su contra, relacionados con apuestas ilegales y arreglo de partidos. La posibilidad de una suspensión de por vida es cada vez más real, lo que impactaría gravemente tanto su trayectoria profesional como su vida personal.

Desde agosto de 2023, Paquetá ha estado bajo investigación de la FA debido a sospechas sobre su implicación en el mercado de apuestas deportivas. Lo que comenzó como un rumor se convirtió rápidamente en una investigación formal, que incluso hizo fracasar su traspaso al Manchester City, un movimiento que habría costado 100 millones de dólares.

El diario británico Daily Mail destapó el escándalo y reveló que Paquetá, junto a varias personas de su entorno, habría intentado influir en apuestas vinculadas a su comportamiento en el campo, específicamente, en recibir tarjetas amarillas de manera deliberada.

Las acusaciones de la FA





El volante de la selección de Brasil y del West Ham United está siendo acusado de manipular partidos para influir en el sistema de pronósticos deportivos. Según la FA, Paquetá habría provocado amonestaciones de manera intencional en partidos clave, como contra el Leicester, Aston Villa, Leeds y Bournemouth, con el objetivo de beneficiar a apostadores cercanos a él.

Esta conducta no solo sería una falta ética, sino también una violación grave de las reglas de la competición inglesa. La investigación descubrió que alrededor de 60 personas en Brasil apostaron montos que variaron entre 7 y 400 libras esterlinas (aproximadamente 9 a 18 dólares), sumando un total de 136,640 dólares en ganancias. El caso, que está lejos de resolverse, ha llevado a que la FA añada dos nuevos cargos al expediente.





Nuevas pruebas complican la situación de Paquetá





Uno de los puntos más críticos de la investigación tiene que ver con el teléfono móvil de Paquetá. El diario The Sun informó que la FA confiscó su teléfono durante dos meses para analizar sus comunicaciones y movimientos financieros, pero cuando los investigadores quisieron acceder al dispositivo una segunda vez para verificar datos adicionales, Paquetá afirmó que había perdido el aparato.

Esta declaración ha generado aún más desconfianza en las autoridades británicas, quienes ahora lo acusan de obstrucción a la justicia. Según la FA, el jugador ha cometido dos infracciones adicionales, ambas por falta de cooperación en la investigación.

El desenlace de esta historia parece lejos de concluir, y las consecuencias para el volante podrían ser devastadoras. Con la posibilidad de enfrentar una audiencia en marzo de 2025, Paquetá sigue manteniendo su inocencia y ha dejado claro que luchará por limpiar su nombre. “Voy a luchar con todas mis fuerzas para limpiar mi nombre”, afirmó el exjugador del Flamengo.

Lopetegui defiende a su jugador





En medio de este vendaval, el técnico del West Ham, Julen Lopetegui, ha salido en defensa de su jugador. El entrenador español ha destacado la profesionalidad de Paquetá en los entrenamientos y ha asegurado que sigue comprometido con el equipo. “Estoy contento con su comportamiento y su compromiso. Está trabajando muy duro, está intentando entender lo que queremos. Estamos intentando ayudarle a ser cada vez mejor. Es un jugador importante”, expresó en una reciente conferencia de prensa.

No obstante, el técnico dejó claro que, aunque han conversado sobre diversos temas, no han tocado el asunto de las acusaciones legales. “No hemos hablado de los cargos. Hablamos de fútbol, del próximo partido y de la vida. Pero no de esto”, señaló el exseleccionador de España, en un intento de restar importancia a la polémica.





