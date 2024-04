Como en sus mejores días, vistiendo la camiseta del Real Madrid, AC Milan o la selección de Brasil, Kaká se encuentra en boca de todos en el mundo del fútbol. A pesar de que ha dejado el fútbol hace varios años, el otrora jugador brasileño se ha convertido en el protagonista de la noticia por unas declaraciones de su exesposa que circulan en las redes sociales y que tienen que ver con su vida privada. “Nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi”, dijo Caroline Celico.

Así, la hoy influencer brasileña ha revelado los motivos que la llevaron a separarse de Kaká en lo que fue un divorcio muy mediático en Brasil. Transcurridos casi 10 años, muchos se preguntan por la situación amorosa actual del exjugador del Real Madrid. ¿Sigue divorciado? ¿Se volvió a casar? ¿Está comprometido?

En 2016, solo un año después de haberse divorciado de Caroline Celico, con quien tuvo dos hijos, Luca e Isabella, Kaká empezó a salir con Carol Dias, una modelo brasileña que por ese entonces tenía 24 años. Hizo pública su relación en redes sociales y en 2019 le propuso matrimonio, una noticia que el también exjugador del Sao Paulo y Orlando City compartió con todos sus seguidores.

“Y me hizo el hombre más feliz de la Tierra. Prometo devolvértelo y hacerte la mujer más feliz del mundo. Te amo, Carol Dias”, publicaba Kaká. Junto a estas palabras acompañó una emotiva imagen en la que aparece la pareja dándose un romántico beso mientras la modelo extiende la mano para mostrar la respuesta que le dio al brasileño: “¡He dicho que sí”, aparece dibujado.

Tras un par de años casados, la familia que formaron Kaká y Carlo Dias empezó a crecer. En octubre de 2020 llegó al mundo, Esther, la primera hija del matrimonio y la tercera del exjugador brasileño. Exactamente dos años después, Ricardo Ricardo Izecson dos Santos Leite volvió a anunciar que fue papá.

Al día de hoy, la realidad de Kaká dicta que ha terminado de rehacer su vida, logrando tener dos hijos con Carol Dias, quien a pesar de su labor de madre no ha dejado de ejercer su profesión de modelo, destacando en las pasarelas de Brasil y en varias novelas de la cadena Globo en la que ha trabajado en su país.

Actualmente, Carol Celicó está casada con el empresario Eduardo Scarpa, con quien parece haber encontrado la felicidad que buscaba. De hecho, espera a su tercer hijo. Las declaraciones de Celicó generaron gran revuelo en las redes sociales, donde sus seguidores debaten sobre el significado de la perfección en una relación y la importancia de la felicidad personal.





En 2007, luego de ganar la séptima Champions League con el AC Milan, Kaká hizo unas reveladoras confesiones sobre su relación con su exesposa Caroline Celico: llegó virgen al matrimonio, al igual que la hoy influencer brasileña.

“Mi mujer y yo elegimos llegar castos al matrimonio. La Biblia enseña que el verdadero amor se alcanza solo con la boda, con el intercambio de sangre, el que la mujer pierde con la virginidad”, explicó. “Claro que me pesó, soy un joven normal. No fue fácil llegar al matrimonio sin haber estado nunca con una mujer. Con Caroline nos besábamos y el deseo existía, pero siempre supimos retenernos. Si hoy nuestra vida es tan bella, creo que es porque hemos sabido esperar”, añadió.

Kaká y Caroline Celico se separaron en 2015, desatando una gran sorpresa en el mundo de los espectáculos. (Foto: Getty Images)

