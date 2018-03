El 2018 no empezó bien para Miguel Trauco. Por problemas físicos, no pudo jugar con Flamengo en toda la Copa Guanabara y cuando le tocó volver a los campos, decepcionó a su entrenador Paulo Cesar Carpegiani con un discreto nivel ante Fluminense. Encima, no fue considerado como inicialista ante River Plate.



En el análisis de ese contexto, la prensa brasileña apunta que el jugador peruano podría no terminar la temporada con Flamengo. Según FOX Sports de Brasil, hay clubes interesados en la cesión del 'Genio' y uno de ellos es el Atlético Paranaense.



Ante la falta de minutos con Carpegiano, el club ya habría hecho llegar a las oficinas de Flamengo el documento de la petición de préstamo por el peruano. En el 'Mengao' estarían evaluando qué respuesta darle al 'Furacão'.

Otra vez en las canchas



Hay que recordar que Miguel Trauco fue titular por primera vez en el año el pasado fin de semana ante Fluminense. Lamentablemente, el peruano dejó en evidencia su falta de ritmo y hasta dio un pase involuntario que terminó en gol del rival. Los hinchas ya lo tienen entre ceja y ceja.