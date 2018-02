No se habla de montos, pero sí de la duración del contrato. Cuando aún era jugador del Barcelona , Neymar firmó un contrato de exclusividad con ‘O Globo’ durante la transmisión del Mundial de Brasil 2014 hasta finales del siguiente año. Así lo ha revelado el diario ‘La Folha de Sao Paulo’ tras publicar un documento de más de 6.300 páginas, en donde ‘Ney’ brindaba entrevistas exclusivas y otro tipo de informaciones privilegiadas el medio brasileño.



Globo, la cadena de televisión por excelencia de Brasil, ha confirmado la existencia de este contrato de exclusividad de Neymar , aunque, en a través de un comunicado, ha indicado que "ese contrato ya no existe. El mismo fue firmado en 2014 y se refería únicamente a unas participaciones especiales de Neymar en programas y campañas de la emisora, así como la utilización de contenidos audiovisuales producidos por la empresa del jugador".

Además de participar en los programas "Domingao do Faustao', 'Deporte Espectacular' y 'Globo Deporte', Neymar también participó en una telenovela de la cadena Globo.



En julio de 2015, Neymar también estuvo en un programa de Xuxa en la Red Record, precisamente uno de los principales competidores de Globo. En aquel entonces fue cuando el ex asesor de Neymar, Eduardo Musa, ya avisó al padre de Neymar que se estaba infringiendo el contrato con Globo. Ese mismo año, Musa dejó de ser el asesor de Neymar.



Ahora las relaciones entre Neymar y Globo no son buenas y así lo demuestran las últimas críticas que han salido desde este canal. Neymar, mientras tanto, sigue enfocado en lo que es el partido del 6 de marzo por los octavos de final contra el Real Madrid. Los rumores que han salido en Brasil no han provocado, hasta ahora, alguna reacción en el jugador.