Primero el Real Madrid y ahora esto: la encuesta que 'golpea' a Neymar

Siempre ha reconocido que Pelé es el mejor de la historia de Brasil, pero seguramente nunca pensó que estaría fuera del top10 de jugadores históricos del ‘Scratch’. Con una participación de 160 mil usuarios en la web, ESPN realizó una encuesta para definir a los mejores representantes después de Pelé y ‘Ney’ quedó ubicado en el puesto 11 de la lista. Por encima del delantero del PSG se encuentra astros del fútbol, aunque nadie se imaginó que el ex Santos y Barcelona ni siquiera figure entre los máximos representantes en su país.



Tampoco hace mucho hincapié. Neymar ha manifestado que no tiene sentido abrir un debate sobre quién es el mejor jugador de Brasil después de Pelé. Precisamente, Neymar fue elegido por la revista 'Placar' como el mejor futbolista brasileño después de Pelé, aunque no ha sido así en la encuesta realizada por ESPN Brasil.



"Elegir el mejor brasileño después de Pelé no tiene sentido", indicó Neymar en una entrevista a DAZN. "No voy a decir quien es para mí el mejor después de Pelé. Para mí todos son importantes. Cada uno ha hecho historia, cada uno ha jugado de forma diferente y todos son importantes", agregó la estrella del PSG, quien se encuentra lesionado.



"Hay nombres que siempre estarán relacionados con el mundo del fútbol como Ronaldo, Romario, Ronaldinho Gaucho, Kaká o Zico. Igualmente Rivaldo. Todos ellos fueron futbolistas que fueron muy importantes. También tenemos a Roberto Carlos, que no era un delantero, pero tiene una gran historia", añadió Neymar. Quedar fuera de la lista seguramente no ha gustado mucho al brasileño, sobre todo tratándose de un jugador de varios retos.



► Que se entere el Real Madrid: Neymar y la decisión final sobre su futuro en el PSG



► Neymar no va al Madrid: padre confirma versión de PSG y da un portazo al plan 'galáctico' de Florentino



► Nos habíamos olvidado de él: la sorpresa en la convocatoria del Real Madrid ante la necesidad de rotar



► Fantasmas del pasado: las 100 promesas mundiales de hace más de una década con un peruano [FOTOS]