¡No soportó más! Neymar rompió a llorar con Tite en medio de las acusaciones de abuso

Encontró algo de consuelo y alivio en medio de la pesadilla que vive tras quedar envuelto en un nuevo escándalo. No son días fáciles para Neymar , quien no puede concentrarse al 100% en lo que será su participación con Brasil en la Copa América, pues afronta una denuncia por presunta violación a una mujer. La tensión vive con el delantero del PSG, quien se sinceró y se quebró con el técnico del 'Scratch' Tite en una reunión privada.

De acuerdo al medio 'Globoesporte', "Tite y Neymar tuvieron una larga conversación antes del entrenamiento del domingo, cuando se reencontraron tras la denuncia de violación hecha por una mujer contra el atacante".



"Neymar lloró bastante al comentar el hecho. Dijo estar cansado de confusiones, negó la acusación y, por fin, pidió participar normalmente en el entrenamiento, pues el trabajo y la presencia de los compañeros le harían bien”, informó el medio brasileño", señaló el medio brasileño.

El estratega de 58 años ya tuvo una primera reunión con Neymar hace algunos días, cuando le informó que no sería el capitán del seleccionado brasileño como consecuencia de la agresión a un aficionado en París.



"He tenido dos conversaciones con él, y eso queda entre nosotros. Sabemos lo que hablamos, no tiene medias verdades. Como sucedió en relación a la capitanía y la importancia de que ahora se centre en el trabajo", dijo el técnico en rueda de prensa el lunes.



En esa misma charla ante los medios, Tite se negó a "juzgar" la denuncia de violación que una mujer presentó contra el delantero sudamericano, que atribuye las acusaciones a un intento de extorsión.

► Estrella Roja de Belgrado celebró el fichaje de Jovic por Real Madrid



► "Ricardo Gareca iba a ser nuestro DT, pero llegó a Perú"



► Se quiere ir del Barcelona y ya le pidió a su agente que le busque nuevo equipo



► La noticia con respecto a Klopp que no agrada al Liverpool