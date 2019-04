Sutil a un lado: pase de Paolo Guerrero a Nico López, que erró gol de Internacional [VIDEO]

No solo aparece en el área, también juega en el equipo como lo hemos visto en la Selección Peruana. Paolo Guerrero también funciona como una especie de pívot: recepciona de espaldas y pasa a los costados para abrir el campo de juego. Precisamente eso hizo en el segundo tiempo para asistir a Nico López, pero el uruguayo no pudo abrir el marcador.



En el segundo periodo del Internacional vs. Gremio , Paolo Guerrero asistió a su compañero, pero el charrúa no pudo abrir el marcador para el equipo ‘Colorado’. Como puede verse en imágenes, el ‘Depredador’ tocó el balón a la izquierda del campo de juego, Nico López apareció solo, pero no pudo batir al arquero del Gremio de Porto Alegre.



Previamente, en el inicio del partido, Paolo Guerrero también había comenzado con una jugada para el Inter , pero que finalmente el árbitro decidió no cobrar penal para el equipo rojo de Porto Alegre.



Paolo Guerrero ha marcado tres goles en sus primeros tres partidos desde su regreso en las canchas, en lo que confirma que es su mejor arranque en el fútbol de Brasil.



