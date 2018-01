Millones de hinchas del fútbol, equipos en los que jugó y en los que no jugó, futbolistas profesionales del momento, todos quisieron mostrar sus sentimientos hacia Ronaldinho y le dedicaron muchos mensajes luego de conocerse de su adiós definitivo del fútbol profesional.

Este martes, aún con el dolor que ha generado la noticia, Ronaldinho usó su cuenta de Instagram para publicar unas emotivas palabras en las que agradeció a todos los que hicieron de él uno los mejores futbolistas del mundo. Aquí te detallamos el texto completo, el mismo que acompañó con una foto de él, con camiseta de Barcelona.

"Agradecido a mi Señor Dios, por esta vida que me diste, familia, amigos y mi primera profesión. Después de cas itres décadas dedicadas al fútbol, me despego de mi mayor sueño, sueño realizado Fue lo que más amé profesionalmente por 20 años y 10 como formación de base. Viví intensamente este sueño de niño, cada instante, viajes, victorias, derrotas, el camino al vestuario, la entrada al campo, los 'chimpunes' que usé, las bolas buenas y ruines, homenajes que gané, los cracks con los que jugué, los que admiré y jugués y los que solo jugués en el 'play', pero admiro hasta hor. En fin, fue todo increíble (...)"



Ustedes que me conocen, saben que soy muy tímido y no tengo la costumbre de hablar mucho, pero tengo que decir de todo corazón, que estoy muy agradecido, y que amo la ayuda de todos: entrenadores, preparadores, directivas enteras, dirigentes, hinchadas a favor y en contra, al conductor del omnibús, al recogebolas, al árbitro y a la prensa. Agradecido, construímos juntos esta historia, sin ustedes nadea hubiera sido posible.



En el mes de marzo haremos un anuncio de cómo será esta despedida y los próximos pasos. Por el momento, aquí va agradecimientoi. ¡Esa frase famosa "gracias vieja" por ser mi fuente de inspiración por tanto tiempo y compañeros de muchas victorias !!! ¡Gracias a todos por los mensajes y cariño! Un abrazo fuerte, fui muy feliz haciendo de este deporte mi vida y profesión", publicó Ronaldinho .