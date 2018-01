El legendario exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, afirmó hoy que es "imposible" amar el fútbol y no ser admirador de su compatriota Ronaldinho Gaúcho, quien anunció la víspera que este año se retirará definitivamente de los terrenos de juego.



" Ronaldinho , trajiste una sonrisa en el rostro de todos", escribió el mítico exdelantero brasileño en su cuenta oficial de Instagram.



El tricampeón mundial con la Canarinha deseó al exjugador del Barcelona y París Saint-Germain, entre otros clubes, que "consiga regatear todos los desafíos de la vida, como hizo sobre el césped".



A pesar de llevar dos años sin jugar de manera profesional, Ronaldinho, a través de su hermano, oficializó que colgará las botas este año, aunque antes organizará varios amistosos aún por concretar.



El último club donde Ronaldinho jugó como profesional fue el Fluminense, en 2015, y desde entonces ha participado en diversos partidos amistosos y benéficos.



El presente de la selección brasileña, Neymar, también rindió hoy su particular homenaje a Gaúcho a través de las redes sociales.



"Siempre me recordaré de tu alegría en la cancha. Dejaste un legado que difícilmente será superado en el fútbol arte", dijo el atacante del París Saint-Germain, que en su caso siguió el camino inverso a su compatriota, salió del Barcelona para recalar en el conjunto parisino.