¿Estará en la Copa América? El mensaje de Tite a Vinicius sobre la convocatoria de Brasil

El seleccionador de Brasil , Tite , aseguró que todavía no tiene cerrada la lista de convocados para la Copa América, que comenzará el próximo 14 de junio con el debut de la 'Canarinha' frente a Bolivia en el estadio Morumbí de Sao Paulo.



"No, (no está definida la lista). Y aumentaron las posibilidades con los dos últimos amistosos", afirmó el técnico en un adelanto de una entrevista con el programa'Esporte Espetacular', que será divulgada en su totalidad el próximo domingo.



El entrenador dijo que hasta que divulgue, el próximo 17 de mayo, el nombre de los convocados, acompañarán "a todos los jugadores, todos los partidos, los entrenamientos" y "todo lo que sea posible".



"A la hora de definir, definimos y miramos para adelante. No vamos a agradar a todo el mundo. Es humano", afirmó.



El extremo Vinicius Junior , del Real Madrid, es uno de los futbolistas con posibilidades de estar en la lista definitiva para la Copa América, a pesar de que no haber debutado aún con la absoluta.



Es más, su participación esta semana en el acto de presentación de los nuevos uniformes de la 'Canarinha', celebrado en Río de Janeiro, fue interpretado como una señal de que puede estar entre los convocados.



Vinicius está en la recta final de la recuperación de una lesión en el tobillo derecho que le impidió estrenarse con el primer equipo de Brasil durante los amistosos con Panamá y República Checa.



Se espera que reaparezca con el Real Madrid a finales de este mes, por lo que tendrá poco más de dos semanas para demostrar a su seleccionador que merece una plaza entre los convocados para la Copa América. EFE

