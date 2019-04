Cuando la espera desespera: Tite sigue sin dar pistas sobre convocatoria de Vinicius a la Copa América

¿Lo lleva o no? Tite admitió este lunes que sigue la evolución de Vinicius Junior y consideró que Neymar tiene suficiente tiempo para recuperarse de la lesión que sufrió a comienzos del año y jugar la Copa América.



El técnico brasileño afirmó que la CBF sigue acompañando la situación de Vinicius, que fue convocado para los dos últimos amistosos de la selección brasileña pero que tuvo que ser desconvocado por la lesión que sufrió entonces y de la que comienza a superarse ahora.



"La CBF nos proporcionó una gran estructura para acompañar no solo a Vinicius sino también a todos los demás jugadores. Y es importante poder asistir no solo a sus partidos sino también a sus entrenamientos. Vamos a hacerlo", afirmó Tite al ser interrogado sobre la posible convocatoria del jugador del Real Madrid.



Vinicius, de 18 años, fue convocado por primera vez para la selección absoluta en los amistosos del mes pasado contra Panamá y República Checa, pero se los perdió por lesión.



Vinicius Junior sufrió una rotura de ligamentos en la pierna derecha hace un mes y medio, ya se entrena desde la semana pasada con el resto de sus compañeros del Real Madrid. EFE

► ¡Benzema le mete presión a Messi! Así va la tabla de máximos goleadores de LaLiga Santander 2019 [FOTOS]



► ¡No se quiere ir! La decisión que tomaría el Real Madrid para Gareth Bale para la próxima temporada



► ¡Pelea en el Real Madrid! La discusión que llena de nerviosismo a Zidane y al plantel blanco



► Mario Salas golpeó a ex Universitario tras perder el control en Chile