Vinicius Junior, una de las figuras más destacadas en el mundo del deporte, es conocido por su compromiso con causas sociales, especialmente en la lucha contra el racismo. El jugador del Real Madrid recientemente concedió una entrevista en la que habló sobre un incidente que vivió en Valencia la temporada pasada, describiéndolo como una experiencia muy difícil para él. También compartió que este no es el único episodio racista al que ha enfrentado en la sociedad y expresó su preocupación de que si él solo se opone a ese tipo de discriminación, el “sistema” lo superará.

En una entrevista reciente, el brasileño abordó los incidentes de racismo que ha vivido y que siguen presentes en el fútbol. Además, resaltó que la lucha contra ello requiere un compromiso continuo tanto de la sociedad como de las autoridades.

En una entrevista con L’Equipe, el futbolista compartió sus sentimientos sobre lo ocurrido en el Mestalla, destacando que le causó una gran tristeza. Hizo hincapié en que su objetivo en el campo es brindar alegría a la gente, pero llegó a pensar en dejar de jugar debido a los ataques raciales de un pequeño grupo en su contra.

“Sucedió en muchas ocasiones, y en Valencia de manera flagrante e importante. Sentí mucha tristeza. Si estoy en el terreno es para hacer feliz a la gente. Y un grupo, que sé que es minoritario, te puede afectar hasta el punto de que ya no pienses en jugar”, manifestó Vini.

El deportista comentó que a raíz de sus experiencias ha adquirido un conocimiento significativo sobre el tema y siente un fuerte interés en combatirlo. Destacó su deseo de evitar que situaciones desagradables vuelvan a ocurrir en el futuro, especialmente con jóvenes futbolistas.

“Es un tema realmente complejo. En el pasado, la gente sufría esclavitud. Estoy interesado en ello. Realmente espero que estos episodios no vuelvan a suceder. No solo conmigo, sino con todos los jugadores, con todos... Y sobre todo con los niños”, dijo.

El brasileño es consciente de la influencia que posee y está convencido de que puede mostrar a la sociedad los cambios necesarios en este ámbito: “Mi voz pesa. Puedo ayudar. No se trata solo del fútbol o solo de los negros. Si alguien te insulta de una manera que te duele, tienes que luchar contra ello. Hasta que las cosas cambien”.

No obstante, Vinicius reconoce que no puede lograr por sí solo las transformaciones esenciales para que el entorno deportivo sea saludable y libre de toxicidad. Él enfatiza que es necesario un compromiso continuo tanto de las personas como de las instituciones para lograrlo.

“Si me enfrento solo al racismo, el sistema fácilmente me aplastará. Cuando estamos todos juntos, cuando personas importantes tocan el tema, como el presidente de Brasil, como el presidente de la UEFA, como Kylian, como Neymar, grandes jugadores, como Rio Ferdinand, que siempre me escribe y que está conmigo en esta lucha, eso necesariamente tiene más peso”, especificó el sudamericano.

“Personalmente, sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas. Para que los que lleguen en los próximos años no pasen por esto, para que los niños puedan tener tranquilidad en el futuro. Por ellos haré todo lo que pueda”, concluyó.





Caso Vinícius e insultos racistas en el Mestalla

Después de los incidentes ocurridos en el Estadio de Mestalla, donde varios seguidores del Valencia entonaron cánticos racistas dirigidos a Vinicius durante un partido de LaLiga a finales de mayo, el Real Madrid presentó una denuncia ante la Fiscalía de España, calificando estos actos como un “delito de odio”.

En esa línea, el 5 de octubre, el futbolista confirmó su denuncia ante la jueza y expresó que se sintió “ofendido” por los insultos raciales que enfrentó. En cuanto a los jóvenes acusados, están siendo objeto de una investigación, aunque en su declaración ante la jueza hasta ahora han negado cualquier forma de odio o racismo dirigido hacia Vinicius o cualquier otro jugador.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR