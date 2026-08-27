El Bayern Múnich volverá a competir en la UEFA Champions League 2026-27 con el objetivo de pelear por la final de Madrid, programada para el sábado 5 de junio de 2027. Para los aficionados hispanos en Estados Unidos, el calendario europeo traerá partidos entre semana y, en su mayoría, horarios de tarde por las diferencias entre Alemania y ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago y Los Ángeles.
El equipo bávaro conocerá este jueves 27 de agosto a sus ocho rivales de la fase liga, durante el sorteo que la UEFA celebrará en Suiza a las 18:00 CEST, donde se confirmará sus cruces específicos, su condición de local o visitante y las horas de cada partido.
Los posibles rivales del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27
Bayern Múnich está ubicado en el bombo 1 gracias a su coeficiente UEFA. El sorteo le asignará dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos, siempre con una condición: no puede enfrentar a otro club alemán durante la fase liga ni jugar contra más de dos equipos de una misma asociación nacional.
|Bombo
|Equipos que Bayern podría enfrentar
|Bombo 1
|Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid
|Bombo 2
|AS Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven
|Bombo 3
|Feyenoord, LOSC Lille, FK Bodø/Glimt, SSC Napoli, Villarreal CF, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray
|Bombo 4
|Slavia de Praga, Slovan Bratislava, AEK Atenas, LASK, Como 1907, RC Lens, Viking Stavanger y Sabah FK
Entre los duelos más atractivos para la afición hispana en Estados Unidos aparecen posibles enfrentamientos ante Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Inter, Manchester United o Napoli. Sin embargo, esos partidos todavía no están confirmados: el Bayern recibirá dos rivales por bombo y la combinación definitiva dependerá del sorteo del 27 de agosto.
Calendario de partidos del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27
La nueva fórmula de la Liga de Campeones (fase de liga en lugar de grupos tradicionales) se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con ocho jornadas para cada equipo:
|Partido
|Fecha
|Hora
|Estadio
|Bayern Múnich vs. Arsenal
|No disponible
|No disponible
|Allianz Arena
|Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich
|No disponible
|No disponible
|Riyadh Air Metropolitano
|Bayern Múnich vs. Real Betis
|No disponible
|No disponible
|Allianz Arena
|Manchester United vs. Bayern Múnich
|No disponible
|No disponible
|Old Trafford
|Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt
|No disponible
|No disponible
|Allianz Arena
|Lille vs. Bayern Múnich
|No disponible
|No disponible
|Estadio Pierre-Mauroy
|Bayern Múnich vs. Slavia Praga
|No disponible
|No disponible
|Allianz Arena
|Viking vs. Bayern Múnich
|No disponible
|No disponible
|Viking Stadion
Calendario de la fase eliminatoria
|INSTANCIA
|FECHA
|Play-offs
|16/17 y 23/24 de febrero de 2027
|Octavos de final
|9/10 y 16/17 de marzo de 2027
|Cuartos de final
|6/7 y 13/14 de abril de 2027
|Semifinales
|27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
|Final
|5 de junio de 2027, en Madrid
Calendario de los sorteos
|INSTANCIA
|FECHA
|Fase de liga
|27 de agosto de 2026
|Play-offs
|29 de enero de 2027
|Octavos, cuartos, semifinales y final
|26 de febrero de 2027
¿A qué hora ver al Bayern Múnich en la Champions League 2026-27 en Estados Unidos?
Los horarios de la Champions League se fijarán después del sorteo, por lo que todavía no hay horas confirmadas para Bayern. Como guía general, los duelos principales de la competición suelen jugarse en horario nocturno de Europa, lo que normalmente equivale a la tarde en Estados Unidos.
Para una audiencia hispana en EE. UU., un horario de 21:00 en Alemania podría corresponder, de forma aproximada y dependiendo del cambio de hora, a estas franjas:
- Miami, Nueva York y Washington D. C.: 2:00 p. m. o 3:00 p. m. ET
- Houston, Dallas y Chicago: 1:00 p. m. o 2:00 p. m. CT
- Denver: 12:00 p. m. o 1:00 p. m. MT
- Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix: 11:00 a. m. o 12:00 p. m. PT/MST
Estos son horarios de referencia y no una confirmación de programación. La diferencia entre Alemania y Estados Unidos varía durante las semanas en que Europa y EE. UU. ajustan sus relojes en fechas distintas.