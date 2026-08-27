El Bayern Múnich de Luis Díaz afronta una nueva edición de la UEFA Champions League con el objetivo de volver a competir por el título. Su calendario incluye enfrentamientos de alto nivel que definirán su recorrido en Europa. | Crédito: @championsleague / Instagram / Composición Depor
El Bayern Múnich de Luis Díaz afronta una nueva edición de la UEFA Champions League con el objetivo de volver a competir por el título. Su calendario incluye enfrentamientos de alto nivel que definirán su recorrido en Europa. | Crédito: @championsleague / Instagram / Composición Depor

El Bayern Múnich volverá a competir en la con el objetivo de pelear por la final de Madrid, programada para el sábado 5 de junio de 2027. Para los aficionados hispanos en Estados Unidos, el calendario europeo traerá partidos entre semana y, en su mayoría, horarios de tarde por las diferencias entre Alemania y ciudades como Miami, Nueva York, Houston, Chicago y Los Ángeles.

El equipo bávaro conocerá este jueves 27 de agosto a sus ocho rivales de la fase liga, durante el sorteo que la UEFA celebrará en Suiza a las 18:00 CEST, donde se confirmará sus cruces específicos, su condición de local o visitante y las horas de cada partido.

Los posibles rivales del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27

Bayern Múnich está ubicado en el bombo 1 gracias a su coeficiente UEFA. El sorteo le asignará dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos, siempre con una condición: no puede enfrentar a otro club alemán durante la fase liga ni jugar contra más de dos equipos de una misma asociación nacional.

BomboEquipos que Bayern podría enfrentar
Bombo 1Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool FC, Inter de Milán, Manchester City, Arsenal FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid
Bombo 2AS Roma, Sporting de Lisboa, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brujas, Real Betis y PSV Eindhoven
Bombo 3Feyenoord, LOSC Lille, FK Bodø/Glimt, SSC Napoli, Villarreal CF, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk y Galatasaray
Bombo 4Slavia de Praga, Slovan Bratislava, AEK Atenas, LASK, Como 1907, RC Lens, Viking Stavanger y Sabah FK

Entre los duelos más atractivos para la afición hispana en Estados Unidos aparecen posibles enfrentamientos ante Real Madrid, Barcelona, PSG, Arsenal, Inter, Manchester United o Napoli. Sin embargo, esos partidos todavía no están confirmados: el Bayern recibirá dos rivales por bombo y la combinación definitiva dependerá del sorteo del 27 de agosto.

Calendario de partidos del Bayern Múnich en la Champions League 2026-27

La nueva fórmula de la Liga de Campeones (fase de liga en lugar de grupos tradicionales) se desarrollará entre septiembre de 2026 y enero de 2027, con ocho jornadas para cada equipo:

PartidoFechaHoraEstadio
Bayern Múnich vs. ArsenalNo disponibleNo disponibleAllianz Arena
Atlético de Madrid vs. Bayern MúnichNo disponibleNo disponibleRiyadh Air Metropolitano
Bayern Múnich vs. Real BetisNo disponibleNo disponibleAllianz Arena
Manchester United vs. Bayern MúnichNo disponibleNo disponibleOld Trafford
Bayern Múnich vs. Bodo/GlimtNo disponibleNo disponibleAllianz Arena
Lille vs. Bayern MúnichNo disponibleNo disponibleEstadio Pierre-Mauroy
Bayern Múnich vs. Slavia PragaNo disponibleNo disponibleAllianz Arena
Viking vs. Bayern MúnichNo disponibleNo disponibleViking Stadion

Calendario de la fase eliminatoria

INSTANCIAFECHA
Play-offs16/17 y 23/24 de febrero de 2027
Octavos de final9/10 y 16/17 de marzo de 2027
Cuartos de final6/7 y 13/14 de abril de 2027
Semifinales27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
Final5 de junio de 2027, en Madrid

Calendario de los sorteos

INSTANCIAFECHA
Fase de liga27 de agosto de 2026
Play-offs29 de enero de 2027
Octavos, cuartos, semifinales y final26 de febrero de 2027

¿A qué hora ver al Bayern Múnich en la Champions League 2026-27 en Estados Unidos?

Los horarios de la Champions League se fijarán después del sorteo, por lo que todavía no hay horas confirmadas para Bayern. Como guía general, los duelos principales de la competición suelen jugarse en horario nocturno de Europa, lo que normalmente equivale a la tarde en Estados Unidos.

Para una audiencia hispana en EE. UU., un horario de 21:00 en Alemania podría corresponder, de forma aproximada y dependiendo del cambio de hora, a estas franjas:

  • Miami, Nueva York y Washington D. C.: 2:00 p. m. o 3:00 p. m. ET
  • Houston, Dallas y Chicago: 1:00 p. m. o 2:00 p. m. CT
  • Denver: 12:00 p. m. o 1:00 p. m. MT
  • Los Ángeles, Las Vegas y Phoenix: 11:00 a. m. o 12:00 p. m. PT/MST

Estos son horarios de referencia y no una confirmación de programación. La diferencia entre Alemania y Estados Unidos varía durante las semanas en que Europa y EE. UU. ajustan sus relojes en fechas distintas.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC