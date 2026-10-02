La selección de Paraguay vuelve a presentarse este viernes 2 de octubre ante Colombia en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 21:00 horas de Asunción (8:00 p. m. ET y 5:00 p. m. PT) . La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, buscará prolongar las buenas sensaciones que dejó en su anterior presentación y aprovechar este compromiso para seguir ajustando su funcionamiento colectivo después del Mundial FIFA 2026.

Paraguay llega a este enfrentamiento tras imponerse por 2-0 a Bolivia en Washington, con Miguel Almirón como protagonista al marcar los dos goles del encuentro. Ahora, la selección paraguaya tendrá una exigente prueba frente a Colombia, que viene de empatar 1-1 ante México y también atraviesa una etapa de preparación y renovación de su plantel. El duelo en Nueva Jersey representa una nueva oportunidad para que Alfaro evalúe alternativas y consolide su propuesta de juego.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Paraguay vs. Colombia estará disponible EN VIVO a través de GEN (Canal 12), tanto por televisión como por internet. A continuación, te mostramos cómo sintonizar la señal paraguaya y cuáles son las alternativas para ver el amistoso desde distintos dispositivos.

¿Dónde ver GEN (Canal 12) EN VIVO, Paraguay vs. Colombia por TV abierta y Online?

GEN transmitirá el partido entre Paraguay y Colombia este viernes 2 de octubre, con cobertura para los aficionados de la Albirroja que quieran acompañar a su selección en su segundo amistoso de esta fecha FIFA.

La señal de GEN está disponible en diferentes operadores de televisión de Paraguay. Estos son los números de canal para sintonizar la transmisión:

GEN CANALES TV Tigo Star 12 SD / 612 HD Personal TV 12 o 51 Claro TV 16 Copaco IPTV 8

La numeración puede variar según el servicio contratado y la disponibilidad de cada operador.

¿Cómo ver GEN EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados paraguayos también podrán seguir el partido entre Paraguay y Colombia por internet, sin necesidad de contar con un servicio de televisión por suscripción.

Para acceder a la transmisión online, estas son las alternativas disponibles:

GEN Web: ingresa al sitio oficial de GEN para consultar su señal en vivo.

ingresa al sitio oficial de GEN para consultar su señal en vivo. Somos GEN en YouTube: revisa las transmisiones y coberturas especiales disponibles en el canal oficial.

revisa las transmisiones y coberturas especiales disponibles en el canal oficial. Dispositivos compatibles: puedes conectarte desde teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras y televisores inteligentes con navegador compatible.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede depender de las condiciones de acceso y de los derechos audiovisuales vigentes.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Paraguay vs. Colombia por amistoso FIFA 2026

PARTIDO PARAGUAY VS. COLOMBIA Competición Amistoso internacional Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora en Paraguay 9:00 p. m. Hora en Colombia 7:00 p. m. Hora en Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Canal GEN (Canal 12) Streaming GEN Web y transmisiones disponibles en Somos GEN Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Instancia Partido amistoso internacional

GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)