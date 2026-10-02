La selección de Paraguay sostendrá un vibrante duelo ante su similar de Colombia este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 9:00 p. m. (hora de Asunción), con transmisión de Trece (Canal 13) por televisión y plataformas digitales. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, afronta este compromiso con el objetivo de prolongar su buen momento y continuar con su preparación para los próximos desafíos internacionales.
Paraguay llega a este encuentro después de vencer por 2-0 a Bolivia en Washington, con Miguel Almirón como figura al marcar un doblete. Frente a Colombia, la selección paraguaya tendrá otra oportunidad para probar variantes y medir su rendimiento ante un rival que también busca consolidar su funcionamiento. El amistoso en Nueva Jersey reunirá a dos equipos sudamericanos que vienen de competir en el Mundial 2026 y ahora trabajan en sus siguientes objetivos deportivos.
¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Paraguay vs. Colombia estará disponible EN VIVO a través de Trece (Canal 13), una de las señales que emitirán el amistoso en territorio paraguayo. Conoce dónde sintonizar el canal por televisión abierta, cable y las opciones disponibles para seguir el encuentro por internet.
¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Colombia por TV abierta y Online?
Trece transmitirá el partido entre Paraguay y Colombia este viernes 2 de octubre, con cobertura para los aficionados de la Albirroja que quieran acompañar a su selección en este compromiso internacional.
La señal de Canal 13 está disponible en distintos operadores de televisión de Paraguay. Estos son los números de referencia para encontrar la transmisión:
|Operador
|Canal
|Tigo Star
|10
|Personal Flow
|10
|Copaco IPTV
|13
|Claro TV
|22
Los números corresponden a las señales de referencia publicadas para Paraguay y pueden variar según el servicio contratado.
¿Cómo ver Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS por Internet?
Los aficionados paraguayos también podrán seguir el partido entre Paraguay y Colombia a través de las alternativas digitales anunciadas para el amistoso.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
- APF TV: plataforma digital de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que ofrece transmisiones de encuentros seleccionados.
- VS Sports en YouTube: canal digital que figura entre las opciones de transmisión del encuentro.
- Trece: consulta los canales y las plataformas oficiales del medio para comprobar si su señal en vivo está disponible por internet.
La disponibilidad de cada transmisión depende de los derechos audiovisuales y las condiciones de acceso de las plataformas.
Puedes acceder a las plataformas compatibles desde los siguientes dispositivos:
- Teléfono móvil Android o iPhone.
- Tablet.
- Computadora o laptop.
- Smart TV con navegador o aplicación compatible.
¿Cómo ver Trece (Canal 13) desde Estados Unidos y otros países?
Si te encuentras fuera de Paraguay y quieres seguir la transmisión de Trece, primero debes comprobar si la señal en vivo está habilitada en tu ubicación.
Los derechos de televisión pueden limitar el acceso a determinados contenidos deportivos desde el extranjero. Por ello, no se garantiza la disponibilidad de la señal paraguaya fuera del país.
En Estados Unidos, el partido entre Paraguay y Colombia también está anunciado en Fanatiz y Triller TV, plataformas que ofrecen alternativas de acceso al encuentro según sus respectivas condiciones de programación y suscripción.
Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Paraguay vs. Colombia por amistoso FIFA 2026
|Partido
|Paraguay vs. Colombia
|Competición
|Amistoso internacional
|Fecha
|Viernes 2 de octubre de 2026
|Hora en Paraguay
|9:00 p. m.
|Hora en Colombia
|7:00 p. m.
|Hora en Estados Unidos
|8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT
|Canal
|Trece (Canal 13)
|Streaming
|APF TV y opciones digitales anunciadas para el encuentro
|Estadio
|Sports Illustrated Stadium
|Ciudad
|Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos
|Instancia
|Partido amistoso internacional