La selección de Paraguay sostendrá un vibrante duelo ante su similar de Colombia este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 9:00 p. m. (hora de Asunción) , con transmisión de Trece (Canal 13) por televisión y plataformas digitales. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, afronta este compromiso con el objetivo de prolongar su buen momento y continuar con su preparación para los próximos desafíos internacionales.

Paraguay llega a este encuentro después de vencer por 2-0 a Bolivia en Washington, con Miguel Almirón como figura al marcar un doblete. Frente a Colombia, la selección paraguaya tendrá otra oportunidad para probar variantes y medir su rendimiento ante un rival que también busca consolidar su funcionamiento. El amistoso en Nueva Jersey reunirá a dos equipos sudamericanos que vienen de competir en el Mundial 2026 y ahora trabajan en sus siguientes objetivos deportivos.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Paraguay vs. Colombia estará disponible EN VIVO a través de Trece (Canal 13), una de las señales que emitirán el amistoso en territorio paraguayo. Conoce dónde sintonizar el canal por televisión abierta, cable y las opciones disponibles para seguir el encuentro por internet.

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Colombia por TV abierta y Online?

Trece transmitirá el partido entre Paraguay y Colombia este viernes 2 de octubre, con cobertura para los aficionados de la Albirroja que quieran acompañar a su selección en este compromiso internacional.

La señal de Canal 13 está disponible en distintos operadores de televisión de Paraguay. Estos son los números de referencia para encontrar la transmisión:

Operador Canal Tigo Star 10 Personal Flow 10 Copaco IPTV 13 Claro TV 22

Los números corresponden a las señales de referencia publicadas para Paraguay y pueden variar según el servicio contratado.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados paraguayos también podrán seguir el partido entre Paraguay y Colombia a través de las alternativas digitales anunciadas para el amistoso.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

APF TV : plataforma digital de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que ofrece transmisiones de encuentros seleccionados.

: plataforma digital de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que ofrece transmisiones de encuentros seleccionados. VS Sports en YouTube : canal digital que figura entre las opciones de transmisión del encuentro.

: canal digital que figura entre las opciones de transmisión del encuentro. Trece: consulta los canales y las plataformas oficiales del medio para comprobar si su señal en vivo está disponible por internet.

La disponibilidad de cada transmisión depende de los derechos audiovisuales y las condiciones de acceso de las plataformas.

Puedes acceder a las plataformas compatibles desde los siguientes dispositivos:

Teléfono móvil Android o iPhone.

Tablet.

Computadora o laptop.

Smart TV con navegador o aplicación compatible.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Paraguay y quieres seguir la transmisión de Trece, primero debes comprobar si la señal en vivo está habilitada en tu ubicación.

Los derechos de televisión pueden limitar el acceso a determinados contenidos deportivos desde el extranjero. Por ello, no se garantiza la disponibilidad de la señal paraguaya fuera del país.

En Estados Unidos, el partido entre Paraguay y Colombia también está anunciado en Fanatiz y Triller TV, plataformas que ofrecen alternativas de acceso al encuentro según sus respectivas condiciones de programación y suscripción.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Paraguay vs. Colombia por amistoso FIFA 2026

Partido Paraguay vs. Colombia Competición Amistoso internacional Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora en Paraguay 9:00 p. m. Hora en Colombia 7:00 p. m. Hora en Estados Unidos 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Canal Trece (Canal 13) Streaming APF TV y opciones digitales anunciadas para el encuentro Estadio Sports Illustrated Stadium Ciudad Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Instancia Partido amistoso internacional

GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)