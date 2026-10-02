La sostendrá un vibrante duelo ante su similar de este viernes 2 de octubre en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, desde las 9:00 p. m. (hora de Asunción), con transmisión de Trece (Canal 13) por televisión y plataformas digitales. La Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, afronta este compromiso con el objetivo de prolongar su buen momento y continuar con su preparación para los próximos desafíos internacionales.

Paraguay llega a este encuentro después de vencer por 2-0 a Bolivia en Washington, con Miguel Almirón como figura al marcar un doblete. Frente a Colombia, la selección paraguaya tendrá otra oportunidad para probar variantes y medir su rendimiento ante un rival que también busca consolidar su funcionamiento. El amistoso en Nueva Jersey reunirá a dos equipos sudamericanos que vienen de competir en el Mundial 2026 y ahora trabajan en sus siguientes objetivos deportivos.

¿Quieres seguir el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión de Paraguay vs. Colombia estará disponible EN VIVO a través de Trece (Canal 13), una de las señales que emitirán el amistoso en territorio paraguayo. Conoce dónde sintonizar el canal por televisión abierta, cable y las opciones disponibles para seguir el encuentro por internet.

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Colombia por TV abierta y Online?

Trece transmitirá el partido entre Paraguay y Colombia este viernes 2 de octubre, con cobertura para los aficionados de la Albirroja que quieran acompañar a su selección en este compromiso internacional.

La señal de Canal 13 está disponible en distintos operadores de televisión de Paraguay. Estos son los números de referencia para encontrar la transmisión:

OperadorCanal
Tigo Star10
Personal Flow10
Copaco IPTV13
Claro TV22

Los números corresponden a las señales de referencia publicadas para Paraguay y pueden variar según el servicio contratado.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) EN VIVO GRATIS por Internet?

Los aficionados paraguayos también podrán seguir el partido entre Paraguay y Colombia a través de las alternativas digitales anunciadas para el amistoso.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • APF TV: plataforma digital de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que ofrece transmisiones de encuentros seleccionados.
  • VS Sports en YouTube: canal digital que figura entre las opciones de transmisión del encuentro.
  • : consulta los canales y las plataformas oficiales del medio para comprobar si su señal en vivo está disponible por internet.

La disponibilidad de cada transmisión depende de los derechos audiovisuales y las condiciones de acceso de las plataformas.

Puedes acceder a las plataformas compatibles desde los siguientes dispositivos:

  • Teléfono móvil Android o iPhone.
  • Tablet.
  • Computadora o laptop.
  • Smart TV con navegador o aplicación compatible.

¿Cómo ver Trece (Canal 13) desde Estados Unidos y otros países?

Si te encuentras fuera de Paraguay y quieres seguir la transmisión de Trece, primero debes comprobar si la señal en vivo está habilitada en tu ubicación.

Los derechos de televisión pueden limitar el acceso a determinados contenidos deportivos desde el extranjero. Por ello, no se garantiza la disponibilidad de la señal paraguaya fuera del país.

En Estados Unidos, el partido entre Paraguay y Colombia también está anunciado en Fanatiz y Triller TV, plataformas que ofrecen alternativas de acceso al encuentro según sus respectivas condiciones de programación y suscripción.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Paraguay vs. Colombia por amistoso FIFA 2026

PartidoParaguay vs. Colombia
CompeticiónAmistoso internacional
FechaViernes 2 de octubre de 2026
Hora en Paraguay9:00 p. m.
Hora en Colombia7:00 p. m.
Hora en Estados Unidos8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT
CanalTrece (Canal 13)
StreamingAPF TV y opciones digitales anunciadas para el encuentro
EstadioSports Illustrated Stadium
CiudadHarrison, Nueva Jersey, Estados Unidos
InstanciaPartido amistoso internacional
GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
GOL Caracol TV, Canal RCN y GEN transmitirán el partido entre Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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