Los cafeteros buscarán dar una buena exhibición de fútbol en casa. Este lunes 1 de junio, Colombia enfrentará a Costa Rica en un nuevo duelo amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 y los de Néstor Lorenzo buscarán un triunfo desde el Campín de Bogotá. El duelo de Colombia vs. Costa Rica será transmitido por Canal RCN, a partir de las 18:00 horas, por lo que aquí te dejo con toda la información necesaria para seguir este juego minuto a minuto.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Costa Rica por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO este lunes 1 de junio de 2026.
|Ciudad Principal
|Plataforma Principal de TV
|Dial TDT (Señal Abierta)
|Diales de Cable (Suscripción)
|Transmisión Online (Streaming)
|Bogotá
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Medellín
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cali
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Barranquilla
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Bucaramanga
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cartagena
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)
|TDT y Cable Local
|13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)
|Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.