Señal de RCN para ver la transmisión de Colombia vs. Costa Rica, este lunes 1 de junio por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de RCN para ver la transmisión de Colombia vs. Costa Rica, este lunes 1 de junio por amistoso de preparación para el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Los cafeteros buscarán dar una buena exhibición de fútbol en casa. Este lunes 1 de junio, Colombia enfrentará a Costa Rica en un nuevo duelo amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026 y los de Néstor Lorenzo buscarán un triunfo desde el Campín de Bogotá. El duelo de Colombia vs. Costa Rica será transmitido por Canal RCN, a partir de las 18:00 horas, por lo que aquí te dejo con toda la información necesaria para seguir este juego minuto a minuto.

BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/06/2026.- Cobertura oficial del Canal RCN Deportes EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Colombia y Costa Rica este lunes 1 de junio por amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO DE ALEJANDRO PAGNI PARA AFP
BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/06/2026.- Cobertura oficial del Canal RCN Deportes EN VIVO GRATIS para ver el partido entre Colombia y Costa Rica este lunes 1 de junio por amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO DE ALEJANDRO PAGNI PARA AFP

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Colombia vs. Costa Rica por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Colombia vs. Costa Rica EN VIVO EN DIRECTO este lunes 1 de junio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC