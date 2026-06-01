Con Luis Díaz como principal carta ofensiva y James Rodríguez como líder de la generación que sueña con hacer historia, Colombia afrontará este lunes 1 de junio su penúltimo amistoso antes del Mundial 2026. La selección dirigida por Néstor Lorenzo recibirá a Costa Rica en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, desde las 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET y 4 p.m. PT en Estados Unidos) , en un encuentro que servirá para afinar detalles y consolidar la base del equipo que competirá en el Grupo K frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

¿Quieres ver el juego por televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial del cotejo para el público colombiano estará a cargo de GOL Caracol TV en señal abierta y cableoperadores (DIRECTV, Claro TV, Movistar TV, HD Multiplay, Tigo y Colcable). También se podrá seguir por streaming en Caracol Play y el sitio web de Caracol Televisión.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. Costa Rica por amistoso al Mundial 2026?

La transmisión oficial del amistoso entre Colombia y Costa Rica estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. Costa Rica por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Colombia y Costa Rica por amistoso internacional con miras a la Copa del Mundo 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Qué otros contenidos transmite GOL Caracol antes y después de Colombia vs. Costa Rica?

Antes y después del amistoso entre Colombia y Costa Rica, GOL Caracol suele ofrecer previas, análisis, entrevistas y programas especiales relacionados con la selección colombiana. Para consultar la programación actualizada, ingresa a caracoltv.com/programacion.

¿Cómo ver Colombia vs. Costa Rica EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el amistoso entre Colombia y Costa Rica mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO desde Estados Unidos, España y México para seguir Colombia vs. Costa Rica?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el amistoso internacional entre Colombia y Costa Rica por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Costa Rica.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. Costa Rica por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura del amistoso rumbo al Mundial 2026.

Resumen para ver Colombia vs. Costa Rica por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

*Cabe mencionar que Telemundo Deportes, Peacock TV, FS1 y FOX Sports son los canales oficiales que transmiten todos los partidos de la Copa Mundial 2026 en los Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Colombia vs. Costa Rica por amistoso al Mundial de Fútbol 2026

Horario : 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT)

: 18:00 horas de Bogotá (7 p.m. ET / 4 p.m. PT) Partido : Colombia vs. Costa Rica, por amistoso a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Colombia vs. Costa Rica, por amistoso a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Fecha : Lunes 1 de junio de 2026

: Lunes 1 de junio de 2026 TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play Estadio: Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, Colombia