Guatemala visita a Surinam este viernes 2 de octubre en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, en Paramaribo, por la tercera fecha de la Concacaf Nations League 2026. La selección guatemalteca afrontará un nuevo desafío como visitante ante un rival que buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos en el torneo regional. ¿A qué hora empieza el partido y dónde verlo en vivo? Estas son las opciones de televisión y streaming disponibles para seguir el compromiso.

En Guatemala, la transmisión estará disponible a través de FOX. Los aficionados podrán consultar la programación de su operador de televisión para seguir el encuentro de su selección, que buscará conseguir un resultado favorable fuera de casa.

En Estados Unidos, los seguidores del fútbol internacional podrán ver el partido por FS2. Las opciones de streaming incluyen ViX Premium, FOX One y Fubo, de acuerdo con la disponibilidad de cada plataforma. El encuentro comenzará a las 6:00 p. m. en la costa este, 5:00 p. m. en la zona central y 3:00 p. m. en la costa del Pacífico.

En México, el partido podrá seguirse a partir de las 4:00 p. m. mediante el canal de YouTube de Concacaf GO, según la programación compartida. En otros países de Centroamérica, los aficionados podrán consultar la señal de FOX y las opciones digitales disponibles en su territorio.

En Surinam, el encuentro se disputará a las 7:00 p. m. y contará con opciones de transmisión regional. La selección local buscará hacerse fuerte en Paramaribo frente a Guatemala, en un duelo correspondiente a la fase de grupos de la competición de selecciones de la Concacaf.

¿En qué canal transmiten Guatemala vs. Surinam por la Concacaf Nations League 2026?

Países Horarios Canales TV Streaming Estados Unidos 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT FS2 ViX Premium, FOX One, Fubo México 4:00 p. m. — Concacaf GO (YouTube) Guatemala 4:00 p. m. FOX FOX El Salvador 4:00 p. m. FOX FOX Honduras 4:00 p. m. FOX FOX Costa Rica 4:00 p. m. FOX FOX Panamá 5:00 p. m. FOX FOX Perú 5:00 p. m. — Concacaf GO (YouTube) Colombia 5:00 p. m. — Concacaf GO (YouTube) Surinam 7:00 p. m. FOX ViX Premium, FS2

Surinam se juega el partido más importante de su historia este martes en Guatemala, donde buscará sellar su primer boleto a un Mundial y coronar con gloria el 50 aniversario de su independencia. El equipo de Stanley Menzo, empatado en la cima del Grupo A con Panamá (9 puntos), llega con ventaja en la diferencia de goles y depende de sí mismo para alcanzar el sueño de Norteamérica 2026, en una jornada cargada de simbolismo, emoción y promesas de celebración nacional. La transmisión oficial va EN VIVO y EN DIRECTO por TiGo Sports, Telemundo Deportes, Paramount+ y Concacaf Go. (VIDEO: YouTube / @sueñodeportivoo)