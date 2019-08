Carlos Vela: la historia de cómo un basquetbolista frustrado se convirtió en el 'monstruo' goleador de la MLS

Suena el pitazo final y Carlos Vela se olvida del fútbol. No le pican los pies por seguir jugando. La adrenalina se le baja rápido. No quiere llegar a casa, tumbarse en el sofá y disfrutar, por ejemplo, de los goles de un clásico español. No es hincha a muerte de ningún club. Si no gana el equipo que prefiere no sufre ni un poquito. La selección mexicana no es un sueño. El fútbol –en otras palabras– no lo mueve. Carlos Vela, en cambio, prefiere ver una buena película o uno (o varios) duelos de básquet: su deporte.

El hombre récord de la Major League Soccer (MLS) –con 26 goles en 25 partidos– es un basquetbolista frustrado. Le gusta Andrés Iniesta, pero Michael Jordan es su inspiración y LeBron James su jugador fetiche. Lo cuenta sin temor alguno: "De niño practicaba ambos deportes, pero al final, cuando me vi obligado a decidir, escogí el que mejor se me daba. Me quedé con la espinita", asegura.

El gol 26 de Vela: anotación 'maradoniana' a San Jose Earthquakes. (Video: MLS)

Como él hay otros. Se podría decir que el '9' mexicano es de la misma escuela que el italiano Mario Balotelli o el argentino Gabriel Batistuta, quienes han declarado públicamente que el fútbol no es más que un trabajo. "Yo disfruto jugando, pero al momento que termina el partido, acabó el fútbol y me puedes hablar de lo que sea menos de eso porque no me siento cómodo", agrega Vela.



Aún así, el momento por el que pasa Carlos Vela en la MLS es inmejorable. Ha roto récords individuales y ha liderado a su equipo, Los Ángeles FC, a la primera posición de la Conferencia Oeste de la liga estadounidense.

Ese chico que se puso el cartel de promesa en 2005 durante la Copa del Mundo Sub 17 que se realizó en Perú ha tenido una carrera con momentos buenos y malos, incluso en Real Sociedad, club por el que jugó siete temporadas, con un saldo de 250 partidos, 73 goles y 45 asistencias. La pregunta surge sola: ¿Cómo es que la MLS ha logrado sacar lo mejor de un futbolista de 30 años poco o nada apasionado por el fútbol?

Carlos Vela fue campeón con México en el Mundial Sub 17 y Botín de Oro con cinco anotaciones. (Foto: GRC) Carlos Vela fue campeón con México en el Mundial Sub 17 y Botín de Oro con cinco anotaciones. (Foto: GRC)

Motivación: "Tú puedes ser el Messi de la MLS"



"Hay dos muchachos a quienes les mostré los clips de Messi y les dije: ‘mira, puedes ser tú'". Esto le dijo Bob Bradley, el entrenador de Los Ángeles FC, a Carlos Vela (el otro "muchacho" fue Mohamed Salah). El DT estaba convencido de que el mexicano podía tener en su equipo el mismo rol que Lionel Messi en el Barcelona. Es decir, que el protagonismo del jugador provoque que dos o tres jugadores atiendan únicamente sus movimientos.

"En la idea táctica de Bradley esto trae consigo dos escenarios. Primero, Vela es capaz de vencer en el uno contra uno y con ello liberarse de la marca, abriendo espacios al frente. Segundo, el marcaje de los jugadores puede ser anulado por la técnica del mexicano, logrando que un solo jugador sea capaz de liberar el espacio necesario para concluir, crear o ampliar la jugada", explica el medio mexicano Excelsior.com.

Carlos Vela Carlos Vela: "Hace unos meses salió lo del Barcelona, pero tienen que ser cosas muy puntuales para irme. Estoy disfrutando y eso es lo importante en la vida". (Foto: Twitter)

Esto funcionó a la perfección con Carlos Vela, que hoy presume de su temporada con más anotaciones de su carrera profesionaly es el mexicano con más goles en la historia de la MLS, con 40 (superó los 36 de Érick 'Cubo' Torres). Además, tiene un récord de 41 intervenciones en una temporada entre anotaciones (26) y asistencias (15).

A la inyección de motivación que recibió Carlos Vela, se suma que el perfil de la MLS cambió. Aún se mantiene la tendencia de contratar jugadores veteranos como David Beckham, Kaká, Andrea Pirlo, Baptista para atraer al mundo, pero el rendimiento de David Villa en el New York City abrió puertas a otros jugadores destacados en ligas de élite cuyo nivel futbolístico y madurez no solo llene estadios, sino que también sea un aporte para el crecimiento de la liga, como es el caso de Giovinco, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimović y, por supuesto, Vela.

Despertó a Zlatan Ibrahimovic: "Soy mucho mejor que Carlos Vela porque a su edad estaba en Europa". (Video: ESPN)

"Él está disfrutando de su fútbol. Realmente ha asumido la responsabilidad de un líder de una gran manera. Creo que aprecia cómo jugamos en equipo y le encanta ser parte de él. Le encanta vivir en Los Ángeles, su familia es muy feliz, por lo que tiene muchos aspectos positivos", indicó el técnico en una de sus últimas conferencias.

Sin duda alguna, Estados Unidos –país donde se juega el mejor básquet del mundo– fue el lugar idóneo para que Carlos Vela vuelva a nacer.

Los goles de Carlos Vela en Los Angeles FC. (Video: YouTube/ Foto: Difusión)

► Ya sabe lo que es ganar en el Bernabéu: colocan a Franco Armani en la órbita del Real Madrid

► Pensando en el fichaje de Neymar: Barcelona rechaza potente oferta de club italiano por Arturo Vidal

► Gonzalo Higuaín, el francés que se crió en Argentina y tuvo en sus pies ganar un Mundial [PERFIL]

► Tenemos 'Ñol' para rato: Nolberto Solano renovó contrato con la FPF