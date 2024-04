¿Estás listo para este partidazo? Este martes 16 de abril del 2024, Barcelona y PSG en el duelo de vuelta de cuartos de final de la Champions League. El compromiso, en el que los azulgranas jugarán como locales y atraviesan un buen momento, por la victoria 3-2 en el duelo de ida, iniciará desde las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido por ESPN y Star Plus para América Latina. Sigue el minuto a minuto más completo, que incluye los goles, amarillas, rojas, estadísticas e incidentes.

El conjunto blaugrana ganó en su periplo por Francia en un duelo electrizante, que no paró de moverse: todo comenzó con un gol de Raphinha a los 37′, pero al comienzo del segundo tiempo el equipo de la Ciudad Luz consiguió remontar gracias a una ráfaga de goles, primero del ex culé Ousmane Dembélé (48′) y luego de Vitinha (50′).

Raphinha, sin embargo, volvió a empatar a los 62′, y no fue otro que Andreas Christensen, que nuevamente acaba siendo vital en duelos trascendentales, quien puso el 3-2 definitivo a los 77′.

Un dato importante: es la primera vez en casi 10 años que Barcelona marca más de 2 goles en una eliminatoria de Champions League. La última vez había sido en 2015, justamente ante este mismo rival y en esta misma ronda: el 15 de abril de 2015 se impuso 3-1 en París con dos goles de Luis Suárez y uno de Neymar para clasificarse a semis y, al final, alzar la Orejona por última vez.

Primera piedra puesta por el Barcelona en su camino a las semis, entonces, esta vez enaltecida por el gran trabajo de los canteranos: Lamine Yamal volvió a batir un récord de juventud y con 16 años y 272 días se convirtió en el jugador de menor edad en disputar un duelo de cuartos de final en adelante de Champions. Y con 17 años y 77 días, el estudiantil Pau Cubarsí pasó a ser el defensa más joven de la historia en hacerlo.

Pero ahora se vienen otros 90 minutos en los cuales puede pasar cualquier cosa y el entrenador del PSG es un viejo conocido de la casa: Luis Enrique no sentirá la presión de preparar a su equipo para visitar Cataluña en busca de un buen resultado. Ahora queda que sus jugadores respondan y puedan sobre todo conseguir que Kylian Mbappé entre en el circuito de juego y acabe siendo determinante como ya ha demostrado en múltiples ocasiones que puede serlo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. PSG?

El encuentro entre Barcelona y PSG, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions, empezará a las 2 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4; en España comenzará a las 9 de la noche.

¿En qué canales pasan Barcelona vs. PSG?

El partido entre FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Dónde juegan Barcelona vs. PSG?





