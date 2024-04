Desde el estadio Allianz Arena, Bayern Múnich y Real Madrid se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por las semifinales de ida de la Champions League. El choque será este martes 30 de abril, desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Este partido marca el inicio de esta etapa en la competencia, buscando llegar a la final. El partido va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus en América Latina. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Bayern de Múnich se presenta como un rival formidable en su camino hacia la final de la Liga de Campeones, especialmente considerando su impresionante historial en la competición. Con su vigésima primera aparición en las semifinales de la Copa de Europa/Liga de Campeones, los Bávaros están ansiosos por sumar otra victoria a su récord.

Además, su rendimiento en los últimos encuentros de la competición, donde han logrado cuatro triunfos en las últimas siete semifinales, les otorga una ventaja mental y una confianza extra de cara al enfrentamiento contra el Real Madrid.

El Bayern Múnich aseguró su puesto en las semifinales de la Liga de Campeones después de vencer al Arsenal por 1-0 en el partido de vuelta, con un gol crucial de Joshua Kimmich que desató la celebración en todo el equipo. Este resultado impulsó aún más la confianza del conjunto bávaro, que llega a esta etapa de la competición con un impulso adicional y la determinación de avanzar hacia la final.

El Real Madrid, siendo el equipo con más experiencia en esta etapa de la competición, buscará hacer valer su legado y su capacidad para enfrentar desafíos. Con su récord impresionante de 33 apariciones en las semifinales, los Merengues están decididos a demostrar por qué son uno de los clubes más exitosos en la historia de la Liga de Campeones.

Además, los Merengues tienen un historial favorable frente al Bayern en los enfrentamientos recientes, habiendo eliminado al conjunto bávaro en las últimas dos ocasiones que se han enfrentado en la Copa de Campeones, en las Semifinales de la edición del 2018 y en los Cuartos de Final de la edición del 2017.

A pesar de enfrentar adversidades en rondas anteriores, el equipo de Carlo Ancelotti ha demostrado su capacidad para mantener la calma y la compostura en momentos cruciales, lo que los convierte en un rival formidable para el Bayern en esta apasionante serie.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Real Madrid?

El compromiso se llevará a cabo este martes 30 de abril a partir de las 2 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España las pugnas comenzarán a partir de las 9 de la noche.

¿En qué canales ver Bayern Munich vs. Real Madrid?

El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Dónde juegan Bayern Múnich vs. Real Madrid?

