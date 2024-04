Este martes, el Estadio Allianz Arena será testigo de un choque titánico entre dos gigantes del fútbol europeo: el Bayern Munich y el Real Madrid. Con la ida de las semifinales de la UEFA Champions League en el horizonte, ambos equipos llegan con la mira puesta en un lugar en la gran final de Wembley, que se jugará el 1 junio, dispuestos a dejarlo todo en el campo para alcanzar la gloria continental. Semejante importancia en el encuentro requiere informarse de la hora de inicio, canales de transmisión, cómo llegan y los antecedentes entre ambos.

El Bayern avanzó tras superar al Arsenal en los cuartos de final, sellando su pase con un global de 3-2. Tras un empate 2-2 en la ida, el equipo bávaro aseguró su avance con una victoria por la mínima en casa, gracias al gol de Kimmich. Manteniendo un invicto en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, los de Múnich llega con confianza para enfrentar al equipo dirigido técnicamente por Carlo Ancelotti.

Por su parte, el Real Madrid superó al Manchester City en una eliminatoria que se decidió en penales, con un marcador global de 4-3. Tras un empate 3-3 en casa, el equipo blanco logró un empate 1-1 en el partido de vuelta, llevando el encuentro a la prórroga y posteriormente a los penales. Con una racha imponente de 18 partidos invicto en todas las competiciones, el Madrid llega con un impulso formidable para enfrentar al Bayern.

El último enfrentamiento entre estos dos colosos europeos tuvo lugar en las semifinales de la Liga de Campeones en 2018, con un emocionante empate 2-2 en el Estadio Santiago Bernabéu. Karim Benzema fue la figura destacada para el Real Madrid con un doblete, mientras que Joshua Kimmich y James Rodríguez marcaron para el Bayern de Múnich.

En cuanto al historial reciente, el Real Madrid ha mantenido un dominio favorable, con un invicto en los últimos cuatro enfrentamientos contra el Bayern. Sin embargo, el conjunto alemán buscará romper esa racha y obtener su primera victoria contra los blancos desde agosto de 2015. Con un récord de 10 victorias, 6 empates y 0 derrotas en sus últimos enfrentamientos, el Real Madrid se presenta como un rival formidable para el Bayern en este clásico europeo.

¿A qué hora juegan Bayern Munich vs. Real Madrid?





El compromiso se llevará a cabo este martes 30 de abril a partir de las 2 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España las pugnas comenzarán a partir de las 9 de la noche.





¿En qué canales ver Bayern Munich vs. Real Madrid?





El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid llega de eliminar al Manchester City, mientras que el Bayern Munich hizo lo propio ante Arsenal.

