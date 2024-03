El Estadio Reale Arena, en la ciudad de San Sebastián, será el escenario donde se librarán emociones intensas este martes 5 de marzo, cuando Real Sociedad y Paris Saint-Germain (PSG) se enfrenten en el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. Tras un primer encuentro vibrante en el Parque de los Príncipes que finalizó con una victoria por 2-0 a favor del equipo francés, las miradas ahora se centran en el desenlace de esta apasionante eliminatoria. A continuación, te brindamos los horarios, canales y todos los detalles que necesitas saber para disfrutar de este gran choque en suelo vasco.

En la ida, Kylian Mbappé brilló con luz propia al abrir el marcador en el minuto 58, seguido por un gol de Bradley Barcola que sentenció el resultado a favor del PSG. Ahora, en territorio español, los parisinos buscarán mantener su ventaja y sellar su pase a la siguiente ronda, mientras que la Real Sociedad intentará revertir el marcador y dar la sorpresa ante sus hinchas.

El encuentro promete ser un duelo de talento y estrategia, con jugadores clave que han destacado a lo largo de la presente edición de la Liga de Campeones. Por parte de la Real Sociedad, el mediocampista Brais Méndez ha captado la atención con tres goles en su cuenta personal, dos de los cuales han sido determinantes para abrir el marcador en encuentros anteriores.

En el bando del PSG, la amenaza ofensiva recae una vez más en los hombros de Kylian Mbappé, quien ha brillado con cuatro goles en la competición, tres de ellos como primer tanto del equipo parisino. Sin embargo, la estadística y los antecedentes también juegan un papel importante en la previa de este encuentro.

Los visitantes, PSG, han demostrado su capacidad goleadora al marcar en todos y cada uno de los siete partidos disputados en la Liga de Campeones de esta temporada. Por otro lado, la Real Sociedad ha experimentado dificultades para encontrar el camino del gol en sus últimos tres encuentros europeos, con su última anotación remontándose al gol de Barrenetxea en la fase de grupos contra el Benfica.

En cuanto al desempeño como locales, la Real Sociedad se presenta invicta en casa en la presente edición de la Liga de Campeones, con una victoria y dos empates en sus tres enfrentamientos en el Reale Arena. Sin embargo, el equipo español atraviesa una racha negativa en su feudo en todas las competiciones, con siete partidos sin conocer la victoria (cinco empates y dos derrotas).

Por su parte, el PSG buscará romper su sequía de victorias como visitante en esta edición de la competición, con dos derrotas y un empate fuera del Parque de los Príncipes. No obstante, el equipo francés llega con una sólida racha de diez partidos sin perder fuera de casa en todas las competiciones (siete victorias y tres empates).





¿A qué hora juegan PSG vs. Real Sociedad?





El partido entre PSG vs. Real Sociedad por los octavos de final de la Champions League se realizará este martes 5 de marzo desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 5:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 4:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y en España a las 9:00 p.m.





¿En qué canal ver PSG vs. Real Sociedad?





La transmisión del partido entre PSG vs. Real Sociedad será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por HBO Max y TNT, en México. En tanto, por Movistar Liga de Campeones en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

PSG venció 2-0 a Real Sociedad por la ida de octavos de final de la Champions League. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





La emoción de Will Smith al conocer a Lionel Messi en juego del Inter Miami