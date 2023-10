Este martes 03 de octubre, todas las miradas se encuentran puestas en Italia. Real Madrid vs. Napoli se ven las caras en uno de los duelos más claves de la temporada, esta vez por la fecha 2 del Grupo C en la Champions League. El encuentro se disputará en el estadio Diego Armando Maradona y promete estar emocionante de principio a fin. En los siguientes párrafos te contaremos a qué hora comienza el duelo y en qué canales podrás verlo.

A pesar de los fuertes rumores sobre problemas internos en el Napoli, el actual campeón de Italia sigue demostrando que tiene potencial para grandes cosas. Tras ganarle como visitante al Braga por 1-2, con un autogol en el minuto 88, Gli Azzurri llegan al choque con dos victorias consecutivas en la Serie A anotando cuatro goles en cada una.

De hecho, el equipo que comanda Rudi García suma siete goles en tres partidos como locales en el Calcio, y si bien perdió uno ante la Lazio, en los otros dos solo concedió un tanto en contra.

El Real Madrid llega más fuerte que nunca luego de golear como visitantes al Girona, por marcador de 0-3, y adueñarse del liderato de La Liga española. Los Merengues también sumaron de a tres puntos en su primer choque de la Champions gracias a un gol de Jude Bellingham, en el minuto 90+4, que les dio la victoria en casa ante el Union Berlín.

En cuanto a su rendimiento fuera de casa, los dirigidos por Carlo Ancelotti perdieron su último choque del torneo local al ser superados 3-1 por el Atlético Madrid. Sin embargo, en los primeros tres partidos sumaron tres triunfos con seis goles anotados y apenas uno recibido.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Napoli?

El partido por el Grupo C de la Champions League, está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 4:00 de la tarde. Mientras que en España comenzará a las 9:00 de la noche.





Real Madrid vs. Napoli: ¿en qué canales ver?

El Real Madrid vs. Napoli se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBOX Max y Movistar+ en el país de España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.





Real Madrid vs. Napoli: ¿dónde juegan?





