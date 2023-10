No hay buenas noticias en Manchester United y mucho menos en la Selección de Argentina: Lisandro Martínez no jugaría en lo que resta del año. Erik Ten Hag confirmó que el defensa argentino volverá a ser operado, por lo que no podría tener actividad futbolística por un lapso de tres meses. El popular ‘Licha’ tendrá que volver a pasar el mismo proceso de recuperación que hizo entre abril y el mes de julio del presente año: por una lesión en el metatarsiano del pie izquierdo.

“Es una noticia realmente triste y decepcionante. Él tiene que pasar por el mismo proceso y lo siento mucho por él”, expresó Ten Hag en referencia al defensor. De esta manera, se pudo confirmar una noticia que ya venía siendo anunciada hace algunos días, con motivo de su ausencia en los últimos partidos.

Sumado a no jugar con Manchester United, Lisandro Martínez tampoco podrá ser parte de las Eliminatorias con la Selección de Argentina en la fecha doble del mes de octubre y noviembre. Se estima que su regreso a las competencias será en el año 2024.

¿Cómo fue la primera lesión de Martínez en la temporada?

Lisandro Martínez sufrió una rotura del metatarsiano del pie izquierdo el 13 de abril del 2023 con el Manchester United en el partido de ida de los cuartos de Final de la UEFA Europa League. Incluso, tuvo que recibir la ayuda de dos de sus compañeros de la Selección de Argentina que disputaban el partido, para poder salir del campo: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

¿Qué partidos se perderá con Manchester United?

La seguidilla de partidos es una constante en el fútbol de Europa y Manchester United no es la excepción. La lesión de Lisandro Martínez dejará un gran hueco en la defensa. De perderse el resto del año, no estará presente en 19 partidos de los ‘Red Devils’. Incluyendo, el resto de la etapa de fase de grupos de la Champions League.

¿Qué partidos se perderá con Argentina?

Lisandro Martínez estará ausente en las próximas fechas de las Eliminatorias con la Selección de Argentina. Son 4 partidos en los que no estará por lesión. El primero será el próximo jueves 12 de octubre ante Paraguay, en condición de locales, por la tercera jornada.

Tampoco estará en el encuentro del 17 de octubre ante Perú, como visitantes. Para el mes de noviembre, en la siguiente fecha doble, Argentina será local ante Uruguay. Por último cierran el año ante Brasil, uno de los rivales directo en el camino por llegar al Mundial 2026.

