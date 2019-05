¡Se encienden las alarmas! Figura del Ajax podría perderse la vuelta contra Tottenham por lesión

El entrenador del Ajax , Erik ten Hag desveló este martes que David Neres es duda para el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League 2019 contra el Tottenham , que se juega este miércoles, debido a unas molestias sufridas por el jugador brasileño durante el partido del pasado domingo.



"David no salió ileso de la final de la Copa de Holanda", dijo el técnico, en referencia al encuentro que el Ajax venció por 4-0 frente al Willem II y que le dio al equipo de Ámsterdam el primer título de la temporada. Ten Hag explicó en rueda de prensa que quiere esperar al entrenamiento de Neres de este martes para tomar una decisión. "Espero que pueda jugar, pero no estoy al 100% seguro" , añadió.



Respecto a la semifinal de la Champions, en la que el Ajax parte como favorito porque ganó la ida por 0-1, aseguró que "un empate no es suficiente" y que sus hombres saltarán al campo "como si la eliminatoria todavía fuera 0-0 porque el Tottenham puede ser una amenaza para nosotros".



Recordó que, a diferencia de las anteriores eliminatorias, contra Real Madrid y Juventus, el Ajax jugará esta vez la vuelta como local. "Eso hace que debamos adoptar una mentalidad diferente. El ambiente en el Johan Cruyff Arena nos ayudará, pero tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Tengo confianza, estamos en forma y con muchas ganas", aseguró Ten Hag.



