Frente a nosotros, el momento más emocionante de la temporada. El PSG de Kylian Mbappé y Borussia Dortmund alistan sus mejores armas para empezar a competir este miércoles por un boleto a la final de la UEFA Champions League, que se jugará el 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra). El duelo de ida de semifinales se disputará en el Signal Iduna Park de Alemania y a pocas horas del encuentro hay un gran expectación por saber cuáles serán las alineaciones. Con sancionados y lesionados de por medio, estas son las pizarras de Luis Enrique Martínez y Edin Terzic.

Vuelven a verse las caras ante el ‘Muro Amarillo’ tras superar en cuartos al Atlético de Madrid, el cuadro alemán, y al Barcelona, el PSG, cada uno con su estilo y armas. El Borussia Dortmund ha fraguado su progresión ante sus aficionados y el conjunto de Luis Enrique tuvo que remontar la eliminatoria de cuartos en el Olímpico de Montjuic.

Luis Enrique desembarcará en Dortmund con toda su artillería, liderada por un Kylian Mbappé que prosigue a la caza del mayor trofeo en su último año en su cuidad natal y que liderará un ataque en el que también destaca Ousmane Dembelé, clave en la eliminación del Barcelona en cuartos y que volverá a medirse a un antiguo club.

La otra punta del tridente será Bradley Barcola, que parece dar el dinamismo que busca el entrenador, que también ha encontrado estabilidad en el centro del campo, con Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Fabian Ruiz. En la defensa, la línea que más quebraderos de cabeza da, se asientan Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez y Nuno Mendes.

A menos que Luis Enrique se saque una sorpresa de la chistera, todo apunta a que apostará por el once que le viene dando garantías y con el que quiere afrontar la decisiva recta final de un año en el que aspira a un triplete.

El Borussia Dortmund encara esta semifinal herido tras encajar una derrota ante el RB Leipzig por 4-1 en un partido clave en la lucha por el cuarto lugar de la Bundesliga que asegura la clasificación a la Liga de Campeones en la próxima temporada.

El revés es notable pues ahora el Dortmund depende de terceros para lograr el cuarto lugar o de que la Bundesliga mantenga su posición en la clasificación de la UEFA para tener la quinta plaza que le correspondería.

El Dortmund sabe y se aprovecha de que el papel de favorito lo debe asumir el PSG, pese a que le superó en la clasificación de la fase de grupos. Quiere seguir sacando partido a su posición de ‘tapado’. El conjunto alemán se arropa en el incondicional respaldo de su afición y en que ha mostrado su mejor cara en la competición continental.

Edin Terzic es consciente de que su equipo debe hacerse fuerte y conseguir una estabilidad defensiva que no ha encontrado en muchos partidos, clave para parar a la artillería parisina que encabeza Mbappé, así como aprovechar su juego rápido y esas oleadas ofensivas que le han hecho superar las rondas anteriores.

Aunque podría apostar por un doble pivote formado por Salih Ózcan y Emre Can, lo normal es que Marcel Sabitzer sea de la partida tras sus buenas prestaciones por su despliegue, circunstancia en la que sobresale notablemente Julian Brandt, por detrás del vertiginoso ataque que integran Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug y Jadon Sancho

Lesionados Ramy Bensebaini y Sebastien Haller, las dudas se centran en el estado físico de Ian Maatsen, Donyell Malen y Mats Hummels.

Alineaciones probables de PSG vs. Dortmund

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf o Maatsen, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Can, Sabitzer; Brandt; Adeyemi, Füllkrug y Sancho.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembelé, Mbappé y Barcola.

Kylian Mbappé liderará el ataque del PSG frente al Dortmund por la Champions League. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Dortmund vs. PSG?





El enfrentamiento entre Borussia Dortmund y PSG este miércoles 1 de mayo por la primera semifinal de la Champions League promete ser un duelo con muchas oportunidades de gol. Si estás buscando ver este partido, ten en cuenta que los horarios pueden variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en México comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 2:00 p.m. En Chile y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m., y en Argentina y Uruguay vivirán este choque a las 4:00 p.m.

¿En qué canal ver Dortmund vs. PSG?





Si deseas ver el encuentro completo entre Borussia Dortmund y PSG por la Champions League pero no sabes qué canales pasaran este emocionante choque, te indicamos a continuación. El enfrentamiento será transmitido EN VIVO y GRATIS en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. ¡No te lo puedes perder!

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





PSG vs. Dortmund por la semifinal de la Champions League. (Vídeo: @BlackYellow).