Alineaciones de Real Madrid vs. Bayern Munich: semifinal de Champions League

El momento más emocionante de la temporada está frente a nosotros. Real Madrid y Bayern Munich alistan sus mejores armas para, de una vez por todas, definir este miércoles el segundo boleto a la final de la UEFA Champions League, que se jugará el 1 de junio en el Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra). El duelo de vuelta de semifinales se disputará en el Allianz Arena de Alemania y a pocas horas del encuentro hay un gran expectación por saber cuáles serán las alineaciones. Con sancionados y lesionados de por medio, estas son las pizarras de Carlo Ancelotti y Thomas Tuchel.

Aunque se esperan pocos cambios con respecto al partido en Múnich, el regreso de Carvajal al lateral derecho tras cumplir sanción en la ida es una de las novedades en el once inicial del Real Madrid. La incertidumbre se centra en la defensa, donde Nacho y Tchouaméni compiten por un puesto. Si el francés es elegido, Camavinga se uniría al centro del campo para completar la alineación.

El Real Madrid llega invicto en Europa, con un balance en la presente Champions de siete victorias y cuatro empates. Aunque ha mantenido su imbatibilidad en casa, ha cedido dos empates en las rondas de octavos y cuartos de final.

Por el lado de Bayern Munich, hay una serie de jugadores que por estar en buena condición física son casi seguros, ya que estarían en condiciones de jugar en caso de ser necesario 120 minutos si hay prórroga como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Noussair Mazraoui, Leon Goretzka, Thomas Müller y Harry Kane. Sin embargo, hay muchas posiciones, empezando por el centro de la defensa, en la que hay muchas dudas.

Los dos titulares habituales en los últimos compromisos han sido Eric Dier y Mathjis De Light. Dier sufrió un corte en la cabeza en el último partido contra el Stuttgart y terminó jugando con una venda pero es de esperar que pueda estar ante el Real Madrid. De Light ha tenido problemas de rodilla y aunque el domingo volvió a los entrenamientos, habrá que esperar si está en la forma física adecuada hasta el día del partido.

El equipo de Tuchel cuenta con siete victorias, tres empates y una derrota en la presente edición de la Champions. La única derrota del Bayern fue en el partido de ida de los octavos de final ante la Lazio, mientras que ha mostrado un rendimiento sólido fuera de casa, ganando tres partidos y empatando uno en la fase de grupos y cuartos de final respectivamente.

Alineaciones de Real Madrid vs. Bayern Munich





Real Madrid: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius, Rodrygo.

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, De Light, Dier, Mazraoui; Laimer; Müller, Goretzka; Sané, Kane, Musiala.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Bayern Munich?





El compromiso Real Madrid vs. Bayern se llevará a cabo este miércoles 8 de mayo a partir de las 2:00 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España la pugna comenzarán partir de las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Bayern Munich?





El partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich podrá verse a través de ESPN, STAR Plus, TNT Sports y MAX (México), señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar Plus y Movistar La Liga. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Real Madrid y Bayern Munich se ven las caras por la vuelta de semifinales de Champions League. (Foto: AFP)

Real Madrid vs. Bayern Munich: así llegaron a semifinales





El Real Madrid se impuso al Manchester City en una emocionante tanda de penales 4-3, luego de que el encuentro de vuelta concluyera en empate 1-1, con goles de Rodrygo y Kevin De Bruyne. Con un total acumulado de 4-4, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti consiguió su pase a las semifinales de la Champions League.

Mientras tanto, en el lado alemán, durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el Bayern Múnich aseguró una victoria decisiva de 1-0 sobre el Arsenal en el Allianz Arena. Joshua Kimmich marcó el único gol de la disputa, garantizando así la clasificación del representativo bávaro a ‘semis’ con un marcador global de 3-2.





Real Madrid vs. Bayern Munich: historial en Champions League





Hasta la fecha, el Real Madrid y el Bayern Múnich se han enfrentado en 27 ocasiones en la Champions League, mostrando un equilibrio casi perfecto en su historial competitivo: ambos equipos han anotado 44 goles cada uno. Los registros indican doce victorias para el cuadro bávaro, cuatro empates y once victorias para los madrileños.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO