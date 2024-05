Real Madrid buscará un nuevo título de Champions League este sábado 1 de junio cuando se enfrente a Borussia Dortmund, desde el Wembley Stadium de Londres. Este choque tendrá un carácter especial porque verá el fin de la carrera de Toni Kroos, uno de los estandartes del equipo ‘merengue’. Precisamente, el futbolista habló sobre sus impresiones del duelo y cómo fue despedida el pasado sábado (empate 0-0 ante Real Betis por última fecha de LaLiga) en el estadio Santiago Bernabéu.

“La verdad es que para mí va a ser mi último partido en el Real Madrid, aunque para mí la despedida fue hace dos días, fue muy emocionante y bonita. No voy a volver atrás para volver a vivirlo, este es el partido más importante que me queda por vivir, es el último para mí. No pienso en mí, pienso en ganar este partido. Intentaba aguantar. Pensaba ‘qué fuerte soy’, pero cuando vi a mi hija allí, fue imposible. Son momentos que nunca voy a olvidar, es una noche para toda la vida”, dijo.

Homenaje de despedida de Real Madrid a Toni Kroos. (Vídeo: ESPN).

Impactado por el grato recibimiento de los hinchas, expresó que su familia fue uno de los motores para poder sobrellevar su etapa de futbolista. Además, está agradecido con Real Madrid por el apoyo desde su llegada en 2014, procedente de Bayern Múnich de Alemania.

“Son momentos donde he disfrutado porque cuando llegué en 2014 no esperaba una despedida así. Esto me ha ducho mucho porque haces tu trabajo del día a día, pero no sabes lo que piensan los aficionados de ti. Es muy bonito ver lo que eres para la gente dentro y fuera del campo”, argumentó.

En relación a la final de la Champions League, será la quinta vez que la disputa vistiendo la camiseta ‘merengue’. Kroos es consciente de cómo se viven estos partidos y buscará cerrar su paso en el fútbol con un triunfo. Por otro lado, no minimizó al Dortmund, el rival de turno.

“Ya lo hemois vivido y sabemos lo que nos espera. Preparar una cosa así... No hay nada mejor”, añadió el centrocampista alemán. Hay un rival al otro lado que a lo mejor sorprende. Después de eliminar al City y al Bayern, llega el Dortmund y parece que va a ser sencillo, y no es así. Puede hacernos sufrir mucho”, sentenció. Cabe resaltar que el fin de la carrera de Toni será en la Eurocopa 2024, vistiendo la camiseta de Alemania.

Toni Kroos llegó al Real Madrid en 2014 desde el Bayern Munich y ha ganado cuatro Champions League. (Foto: Real Madrid)

¿Qué títulos ganó Toni Kroos?

Hasta la fecha, Toni Kroos ha acumulado un impresionante récord de 22 títulos en 463 partidos disputados. Entre estos logros se destacan 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España, todos obtenidos durante su tiempo con el Real Madrid. Además de estos éxitos con el Real Madrid, Kroos también se coronó campeón del mundo con la selección de Alemania en el Mundial 2014.

Antes de unirse al Real Madrid, durante su paso por el Bayern Munich, Kroos también acumuló una impresionante lista de logros. Estos incluyen 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 3 Bundesligas, 3 Copas de Alemania y 2 Supercopas de Alemania. Estos títulos adicionales reflejan su destacada trayectoria tanto a nivel de clubes como en el ámbito internacional con su selección nacional.





¿Cuándo y a qué hora juegan Real Madrid vs. Dortmund?

La final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Dortmund se jugará el sábado 1 de junio desde las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Paraguay el duelo comenzará a las 3:00 p.m; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay desde las 4:00 p.m. Cabe mencionar que en México está pactado para iniciar a la 1.





¿En qué canales TV ver Dortmund vs. Real Madrid?

La definición de la UEFA Champions League entre Dortmund y Real Madrid será transmitida en toda América Latina a través de las señales de ATV, ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





