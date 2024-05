A pocos días de la final de la UEFA Champions League, el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, dio una conferencia de prensa extensa en la que se refirió a diferentes puntos sobre el esperado partido contra el Borussia Dortmund en el Estadio de Wembley, en Londres. ‘Carletto’ ha destacado que han llegado los dos mejores equipos a la definición por el título, que el BVB será un rival durísimo y que espera que Toni Kroos pueda cerrar su etapa en la ‘Casa Blanca’ con una ‘Orejona’ más.

Será la sexta final de Champions de Ancelotti como entrenador, pero igual siente nervios y entusiasmo como si fuese la primera vez. “Siempre es lo mismo, las previas son iguales. Hay felicidad por ser protagonista en el partido más importante de la temporada para todos, es mi novena final si contamos las de jugador y es la misma felicidad”, apuntó.

Hay una gran posibilidad de seguir haciendo historia en el Madrid, y aunque no se siente favorito, sabe que hay confianza para conseguir un nuevo título. “Con toda la ilusión del mundo, es lo que exige una final. Hay tranquilidad, confianza, es una semana para disfrutar, al menos hasta el viernes. Una final es un éxito. Llegaremos a tope”, agregó Carlo.

Sobre el Dortmund, el técnico de 64 años señaló que los jugadores son “muy rápidos en la transición, es un equipo con actitud y compromiso. Lo que más me llamó la atención contra el PSG fue su actitud, esas ganas de alcanzar la final”. Además, destacó que han eliminado a equipos de mucha calidad en el torneo. “Están convencidos de que hay que sufrir, luchar y pelear”, sostuvo.

Será el último partido que juegue Kroos con la camiseta ‘blanca’, pues luego jugará la Eurocopa con Alemania y después se retirará del fútbol. “Ojalá pueda terminar su carrera con una Champions. A nivel individual se la merece. Pero su carrera no aporta más con una Champions de lo que lo ha hecho ya. Una más no le mete en la historia del Madrid, ya lo ha hecho. Obviamente sería fantástico ganarla, pero está en la historia del fútbol mundial”, manifestó el DT.

Real Madrid ha llegado a la final de la Champions tras dejar en el camino a duros rivales como el Manchester City y el Bayern Múnich. Ahora tendrá que verse las caras con el Dortmund, que viene de eliminar al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. Es uno de los partidos más importantes del año. ‘Carletto’ ya ha ganado cuatro Champions (dos con el Milan y dos con el Real) y va por la quinta.





A qué hora y dónde ver Real Madrid vs. Dortmund

Real Madrid y Dortmund se enfrentan en la final de la Champions League. El partido se jugará el sábado 1 de junio desde las 2:00 de la tarde, en el horario de Perú, Colombia y Ecuador. En países como Argentina, Brasil y Uruguay iniciará desde las 4:00 p.m.; mientras que en Chile, Bolivia y Paraguay comenzará a las 3:00 p.m. Recuerda que en España será a las 9:00 de la noche.

El compromiso será transmitido en toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX, TNT Sports, Paramount+ y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del encuentro. No te lo puedes perder.





