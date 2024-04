¡El partido más importante de la semana! Real Madrid vs. Manchester City se enfrentan hoy, martes 9 de abril, por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League. El duelo se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid. Será un choque de poder a poder, en el que ambos buscarán el triunfo. A continuación, te contamos cuáles son las alineaciones que alistan los entrenadores Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.

Este partido entre los ‘blancos’ y los ‘Citizens’ ya se ha convertido en el más atractivo de los últimos años. Ambos equipos se han cruzado en las semifinales de las últimas temporadas, en la que fue campeón uno tras otro. Esta vez les toca enfrentarse en los cuartos de final. Para muchos, son los favoritos a quedarse con el trofeo en el Estadio Wembley de Londres el próximo 1 de junio.

Para el encuentro de este martes, Ancelotti no podrá contar con dos jugadores, que son bajas desde hace un tiempo. Estos son David Alaba y Thibaut Courtois, ambos importante en el esquema. De todas formas, el italiano ha sabido reconstruir su equipo y está teniendo buenos resultados. Cabe mencionar que de la lista de lesionados, Militao ya empezó a tener ritmo, pero el duelo con el City llega demasiado pronto.

Por tal motivo, esta tarde, la defensa estaría conformada por Nacho Fernández y Antonio Rüdiger. En la zona ofensiva, Ancelotti le dejaría pista libre a sus jóvenes estrellas: Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Rodrygo. En el mediocampo estarían Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos y Federico Valverde. Sin duda, un once de gala para ir por la victoria.

Manchester City, por su parte, llega a este partido con un desgaste bastante fuerte, pues, a comparación del Real Madrid -que tuvo nueve días de descanso-, ha jugado dos duelos de Premier League en la última semana. Las ausencias confirmadas son las de Nathan Ake y Kyle Walker en la defensa. Eso sí, colocaría a John Stones y Rúben Dias como su nueva dupla central.

Luego, del mediocampo hacia adelante, todos llegan en un estado fenomental. Rodri, el mejor ‘5′ del mundo para muchos, iniciaría en el Bernabéu. Un poco más arriba jugarían juntos Jack Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne y Phil Foden. Finalmente, el hombre de ataque sería Erling Haaland, la máquina noruega de goles. Nos espera un partidazo cargado de emociones.





Posibles alineaciones de Real Madrid vs. Manchester City

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Toni Kroos, Federico Valverde; Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Rodrygo.

Manchester City: Ederson Moraes; Manuel Akanji, John Stones, Rúben Dias, Rico Lewis; Rodri Hernández; Jack Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden; Erling Haaland.





¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City, por la ida de los cuartos de final de la Champions League, dará inicio desde las 2:00 de la tarde en países como Perú, Colombia y Ecuador. En zonas como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil podrá verse a partir de las 4:00 p.m. En España empezará a las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Manchester City?

Real Madrid vs. Manchester City se transmitirá por ESPN, STAR Plus, MAX, FOX Sports y TNT, canales autorizados de la Champions League en América Latina. En España, la transmisión será a través de Movistar La Liga y Liga TV BAR. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Real Madrid vs Manchester City se jugará hoy en España