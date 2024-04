Este martes inician los cuartos de final de la UEFA Champions League, con un Real Madrid vs. Manchester City que promete ser espectacular. Si bien solo debería haber alegría y emoción, en la previa de los encuentros de ida, se encendieron las alarmas por un anuncio de amenaza por parte del Estado Islámico, comunicado por Al Azaim. Se hizo público una imagen en la que el medio afín a los yihadistas advierte que realizará atentados terroristas en los estadios que albergarán los duelos de esta semana: Santiago Bernabéu, Cívitas Metropolitano, Emirates Stadium y el Parque de los Príncipes.

En la imagen se puede ver a un hombre con el rostro tapado sujetando un arma de fuego de largo alcance, junto al nombre de los cuatro recintos deportivos que acogerán los compromisos de ida este martes y miércoles. La consigna es “matarlos a todos”. La advertencia ha puesto en alerta a las autoridades de los tres países amenazados, quienes tomarán las medidas oportunas para este tipo de situaciones.

Desde España informan que el Ministerio del Interior ha garantizado “órdenes de refuerzo” de la seguridad en los partidos Real Madrid vs. Manchester City y Atlético Madrid vs. Borussia Dortmund, que se celebran estos días en la ciudad de Madrid. Habrá un aumento del número de agentes de la lucha antiterrorista destinados a la seguridad de los compromisos.

Cabe mencionar que ambos partidos que se jugarán en la capital española ya habían sido declarados de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Por tal motivo, habrá un despliegue de más de 2.000 agentes, en su mayoría de la Policía Nacional aunque también habrá guardias civiles. Se espera que haya presencia de 8.000 hinchas extranjeros entre los del equipo inglés y los del alemán.

Esta amenaza se suma a la del pasado 30 de marzo, cuando el medio Sarh al-Khilafah, afiliado al ISIS, compartió una imagen en la que aseguraba que iba a realizar un atentado terrorista en el Allianz Arena, durante el partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, por la Bundesliga. Aquella vez, las autoridades alemanas también redoblaron la seguridad para garantizar la tranquilidad de los espectadores.

Horarios de los cuartos de final de la Champions League

Este martes 9 de abril se jugarán dos partidazos: Real Madrid vs. Manchester City y Arsenal vs. Bayern Múnich. La ‘Casa Blanca’ recibirá al vigente campeón en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 2:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en hora española). El compromiso se podrá ver a través de las señales de ESPN, STAR Plus, MAX y TNT Sports en América Latina; mientras que en en España será por Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV BAR. Los ‘gunners’ recibirán a los ‘bávaros’ a la misma hora y el duelo se podrá ver en ESPN y STAR Plus.

El miércoles 10 de abril continúan los partidazos por la UEFA Champions League. Desde las 2:00 de la tarde, PSG recibe al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes; mientras que Atlético Madrid reciba a Borussia Dortmund. Los ‘culés’ no llegaban hasta los cuartos de final desde hace unos años y esperan hacer un gran partido en la capital de Francia. Ambos duelos se podrán ver a través de las señales de ESPN y STAR Plus.





