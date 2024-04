Mira el Real Madrid vs. Manchester City que se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO HOY martes 9 de abril por los cuartos de final de la Champions League 2024. Este emocionante encuentro de ida, que se llevará a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu, promete ser un duelo con un pronóstico reservado, ya que ambos equipos son los más poderosos de sus respectivas ligas en la actualidad. El partido dará inicio a las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido GRATIS y ONLINE por ESPN, STAR PLUS, FOX Sports y Movistar para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Real Madrid vs. Manchester City por los cuartos de final de la Champions League. (Vídeo: @realmadrid).





Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

A. Lunín; D. Carvajal, A. Rudiger, Nacho, F. Mendy; A. Tchouaméni, T. Kroos; F. Valverde, J. Bellingham; Brahim Díaz y Rodrygo. Manchester City: S. Ortega; J. Stones, Rúben Días, J. Gvardiol; R. Lewis, Rodri; O. Bob, J. Álvarez, K. De Bruyne, J. Greaslish; E. Haaland.