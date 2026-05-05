El Emirates Stadium será escenario de un gran partido este martes 05 de mayo, pues ahí se enfrentarán el Arsenal y el Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League. Como es un duelo imperdible, aquí descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
Antes de brindarte la información prometida, te comento que el compromiso de ida entre ambas escuadras, que se disputó en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la semana pasada, acabó 1-1, razón por la cual la llave está abierta.
¿A qué hora ver EN VIVO el Arsenal vs. Atlético de Madrid en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League este martes 05 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Arsenal vs. Atlético de Madrid?
Este martes 05 de mayo se podrá ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision, Univision NOW, CBS, fuboTV
- México: TNT Sports, Max Mexico, tabii
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones, tabii
- Alemania: Amazon Prime Video, tabii
- Argentina: ESPN Argentina, Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur, tabii
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte