La esperada semifinal de vuelta entre el Arsenal FC y el Atlético de Madrid en el Emirates Stadium de Londres define este martes 5 de mayo, a partir de las 9:00 pm horario peninsular español (3:00 pm ET / 2:00 pm Tiempo del Centro de México) al primer finalista de la UEFA Champions League 2025/26. Tras el empate a uno en el duelo de ida, ambas escuadras buscarán romper la paridad y llevarse el triunfo para medirse contra el ganador del cruce entre el gigante alemán Bayern Múnich y el actual campeón Paris Saint-Germain en Budapest. Si vives en México, HBO Max y la señal de TNT Sports transmitirán los pormenores del encuentro tanto por streaming como televisión por cable.

El equipo dirigido por Mikel Arteta llega con una ligera ventaja estratégica tras haber conseguido un valioso gol de visitante en la capital española. Los “Gunners” atraviesan un momento brillante en la temporada y están a un paso de romper una sequía de veinte años sin disputar una final continental. Con una racha invicta de catorce encuentros en la competición, el conjunto londinense busca ratificar su dominio histórico frente a clubes españoles en su propia casa. La reciente victoria por tres a cero ante el Fulham en la liga doméstica les otorga la confianza necesaria para afrontar este compromiso decisivo apelando a la cuota goleadora de su artillero Viktor Gyökeres.

Por otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone aterriza en Londres con la intención de dar la sorpresa y silenciar el recinto británico. A pesar de haber rotado a toda su plantilla titular en el último partido de liga, el cuadro colchonero llega descansado y con sus estrellas listas. Julián Álvarez se perfila como la principal amenaza ofensiva después de su efectiva ejecución desde el punto penal en el primer enfrentamiento directo. El historial del técnico argentino en eliminatorias europeas sugiere que su equipo sabe sufrir y capitalizar las oportunidades en momentos de máxima presión. Lograr la clasificación representaría una reivindicación total para un club que ha sabido reinventarse tras un inicio de año bastante complicado.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO por la Champions League. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver HBO MAX EN VIVO, Arsenal vs. Atlético de Madrid por semifinal vuelta de Champions League 2026 en México?

Si deseas ver el Arsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League 2026 este martes 05 de mayo vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:

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¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Arsenal vs. Atlético de Madrid por la Champions?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Arsenal vs. Atlético de Madrid por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League este martes 05 de mayo de 2026.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

Conoce los canales de TV y streaming online para ver el partido entre Arsenal-Atlético de Madrid EN VIVO en todas las plataformas digitales. (Foto: Composición Mag)

Fecha, hora, TV y dónde ver Arsenal vs. Atlético de Madrid EN VIVO

Fecha: Martes, 05 de mayo de 2026

Martes, 05 de mayo de 2026 Lugar: Emirates Stadium, Londres

Emirates Stadium, Londres Horario: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV: TNT Sports México

TNT Sports México Streaming: HBO Max México